台積電內鬼自介「當平凡的人，做不平凡事」　網酸：確實做到

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電近日爆出內鬼，9名工程師涉嫌技術外洩，其中涉案的吳姓、陳姓、戈姓3名工程師被法院裁定羈押禁見，相關背景、家庭狀況都被肉搜出來。其中，吳姓工程師被挖出最近連買2棟房，「突然有錢到嚇人」；另一名戈姓工程師則因在臉書寫下自我介紹「當平凡的人，做不平凡的事」，如今被網友酸爆。

▲台積電內鬼戈姓工程師。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事件爆出後，涉案的陳姓、吳姓、戈姓3名工程師正面照隨之曝光，3人還遭網友起底，臉書等社群平台也被挖出。就有網友翻戈姓工程師的FB，當中記錄他曾在中部當替代役、服飾店打過工，還稱自己是社團的「相貌擔當」，似乎對顏值頗有自信。FB上除了個人照外，還放有婚紗照。

其中，因為在自我介紹處寫下，「當平凡的人，做不平凡的事」，網友紛紛開酸戈姓工程師「做到了」，「確實是做了不平凡的事，沒毛病」、「的確如願做了不平凡的事，只不過是髒事。」

據了解，3名涉案的工程師均為清華大學的學長、學弟關係，且都已婚、有小孩，且吳姓工程師還被爆曾高調炫富「不缺錢」，並稱自己最近砸錢買了2棟豪宅，總花費突破8000萬元；而吳姓工程師突然變得有錢，也讓身旁同事、好友吃驚不已，紛紛懷疑肯定有內情。

戈姓工程師則為清大化學系學士、交大材料所碩士，進入台積後快速升任首席工程師，公開自述曾將缺陷改善率提升至99.9%、良率提升10％，職務內容涵蓋2奈米製程開發的核心環節。