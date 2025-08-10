　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英「F35戰機」緊急降落日本鹿兒島機場！　跑道封鎖20分鐘

▲▼英「F35戰機」緊急降落日本鹿兒島機場！　跑道封鎖20分鐘。（圖／翻攝自X／@tochi787）

▲英國F35戰機緊急降落於鹿兒島機場。（圖／翻攝自X／@tochi787）

記者王佩翊／編譯

英國軍方一架F-35隱形戰機10日上午11時半左右在未事先通報的情況下，因機械故障緊急降落於日本鹿兒島機場，導致機場跑道被迫關閉約20分鐘，使多班民航班機起降受到延誤，所幸並未造成人員傷亡。

根據《南日本放送》報導，國土交通省鹿兒島機場事務所表示，該架戰機10日上午因機械故障，實施「預防性緊急降落」，最後停在鹿兒島機場跑道旁的滑行道。

這起突如其來的緊急降落事件，也影響到鹿兒島機場的運作，當時有許多正準備起飛或降落的民航機被迫延誤，跑道更關閉長達20分鐘。

英國軍方近期正以航空母艦「威爾斯親王號航空母艦」為核心，派遣F-35艦載機組成打擊群部署於西太平洋，並在4日至12日期間與日本海上自衛隊、美軍等展開多國聯合訓練。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳估明晨增強中颱！　周三影響最劇「全台防豪雨」
蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救
特斯拉雪隧自撞輪框飛了！　北向一度塞爆
快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜
人氣名店起火！　民眾端肉圓衝出店
日30歲人氣女星無預警閃婚！老公是「大11歲諧星」　共同聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩2心腹罕見「秘密訪中」！　行蹤成謎

英「F35戰機」緊急降落日本鹿兒島機場！　跑道封鎖20分鐘

17歲少女慢跑遭16隻狗狂咬！　全身縫500針問：媽我還漂亮嗎

詭！平交道尋獲「不明屍塊」　日本JR驚：未接獲電車撞人通報　

日本麥當勞「寶可夢卡牌」之亂！黃牛大量丟棄餐點　食物全扔路邊

2000萬勞斯萊斯撞爛！23歲陸女酒駕撞賓士　神秘背景爆熱議

砸錢沒用！跟川普談判關稅「這招最靈」　墨西哥奏效了

以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」　反對納坦雅胡續攻加薩

英男罹喉癌「竟是口交導致」！　醫揭這病毒體內潛伏40年

打臉「莫斯科-平壤」直航座位完售謊言！　全是空位照曝

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

金正恩2心腹罕見「秘密訪中」！　行蹤成謎

英「F35戰機」緊急降落日本鹿兒島機場！　跑道封鎖20分鐘

17歲少女慢跑遭16隻狗狂咬！　全身縫500針問：媽我還漂亮嗎

詭！平交道尋獲「不明屍塊」　日本JR驚：未接獲電車撞人通報　

日本麥當勞「寶可夢卡牌」之亂！黃牛大量丟棄餐點　食物全扔路邊

2000萬勞斯萊斯撞爛！23歲陸女酒駕撞賓士　神秘背景爆熱議

砸錢沒用！跟川普談判關稅「這招最靈」　墨西哥奏效了

以色列10萬人上街怒吼「要求停戰」　反對納坦雅胡續攻加薩

英男罹喉癌「竟是口交導致」！　醫揭這病毒體內潛伏40年

打臉「莫斯科-平壤」直航座位完售謊言！　全是空位照曝

楊柳颱風明晨恐增強為中颱　周三影響最劇「全台防豪雨」

香港「引進辦」兩年引入84家企業　估帶來2千億投資、2萬職缺

桃猿大巨蛋主場軍公教送票活動變賣半票　球團回應了

金鐘女主持懷二胎現身文博「看不出孕肚」　大兒子童言暖舉有洋蔥

金正恩2心腹罕見「秘密訪中」！　行蹤成謎

台南安平道壇祈安法會登場　黃偉哲：宗教文化凝聚善念

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址　原店營業至8月25日

特斯拉雪隧撞壁！車上4人無傷　交通壅塞40分鐘

Jennie素顏美肌宛如學生妹　清純模樣與性感表演反差強烈

想懷孕別亂算排卵期！醫揭「黃金7天」最容易中

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

國際熱門新聞

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

楊柳「暴風警戒線」幾乎覆蓋整個台灣！

A片上演！韓男灌醉閨蜜「太太還在家」硬上

砸錢也沒用　跟川普談關稅1招最靈

川普中計？歐盟貿易協議「藏1高招」

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

日麥當勞「寶可夢之亂」！黃牛大量丟棄餐點

這款iPhone太猛了！從飛機上掉落　竟完好無損「順利開機」

婦20年沒性生活確診愛滋病　感染源成謎

加薩「空投物資」砸死15歲少年！

天降火球「砸破屋頂」　 比地球還老

離奇！中國30歲女深夜爬上東大煙囪　重摔慘死

更新／關島地震下修至規模5.9

不只烏東！　普丁「割地換和平」細節曝光

更多熱門

相關新聞

平交道尋獲屍塊　日JR驚：未接獲撞人通報　

平交道尋獲屍塊　日JR驚：未接獲撞人通報　

日本北海道北廣島市10日凌晨發生一起詭異事件，一名工作人員在JR千歲線南之里2號線的平交道附近進行軌道巡查時，發現一具性別、年齡以及死亡時間不明的遺體，從外觀情況判斷可能是遭列車撞擊身亡，但是JR卻沒有接獲任何列車撞擊通報。

日麥當勞「寶可夢之亂」！黃牛大量丟棄餐點

日麥當勞「寶可夢之亂」！黃牛大量丟棄餐點

打臉「莫斯科-平壤」直航完售！全是空位

打臉「莫斯科-平壤」直航完售！全是空位

婦20年沒性生活確診愛滋病　感染源成謎

婦20年沒性生活確診愛滋病　感染源成謎

楊柳「暴風警戒線」幾乎覆蓋整個台灣！

楊柳「暴風警戒線」幾乎覆蓋整個台灣！

關鍵字：

英國F-35鹿兒島緊急降落機械故障日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面