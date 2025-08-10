英「F35戰機」緊急降落日本鹿兒島機場！　跑道封鎖20分鐘

▲英國F35戰機緊急降落於鹿兒島機場。（圖／翻攝自X／@tochi787）



記者王佩翊／編譯

英國軍方一架F-35隱形戰機10日上午11時半左右在未事先通報的情況下，因機械故障緊急降落於日本鹿兒島機場，導致機場跑道被迫關閉約20分鐘，使多班民航班機起降受到延誤，所幸並未造成人員傷亡。

根據《南日本放送》報導，國土交通省鹿兒島機場事務所表示，該架戰機10日上午因機械故障，實施「預防性緊急降落」，最後停在鹿兒島機場跑道旁的滑行道。

這起突如其來的緊急降落事件，也影響到鹿兒島機場的運作，當時有許多正準備起飛或降落的民航機被迫延誤，跑道更關閉長達20分鐘。

英國軍方近期正以航空母艦「威爾斯親王號航空母艦」為核心，派遣F-35艦載機組成打擊群部署於西太平洋，並在4日至12日期間與日本海上自衛隊、美軍等展開多國聯合訓練。