傳史上最重「內鬼五級連坐」懲處！台積電回應了：零容忍

▲傳出台積電祭出嚴厲「五級連坐」懲處。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名跳槽到日商設備大廠工作的陳姓工程師，勾結台積電9名工程師大量翻拍2奈米製程機密，更瘋傳涉案人員突然變很有錢，砸8000萬連買了2棟豪宅，目前已遭檢方聲請羈押3名清華幫工程師獲准。由於3人涉嫌違反《國家安全法》，市場傳出台積電將祭出最嚴厲處分「連坐五級」，對此，台積電回應了。

據了解，3名涉案的工程師均為清華大學的學長、學弟關係，皆已婚有小孩，其中陳姓工程師工作資歷為8年，曾擔任過量測相關業務，需與研發、晶圓生產與採購部門合作；之後陳男也參與5奈米、3奈米等先進製程的缺陷改善工作。後來，陳男2022年底被日商設備大廠延攬擔任高級行銷專員，負責台積電有關蝕刻設備相關服務。

陳男到日商工作後，疑似為了解決工作上的難題，開始透過關係找上仍留在台積電的吳姓、戈姓等工程師，要求他們利用遠端工作的方式，登入台積電系統內，再以拍攝筆電螢幕的方式，大量翻拍機密，傳送給陳男。

其中吳姓工程師還被爆曾高調炫富「不缺錢」，並稱自己最近砸錢買了2棟豪宅，總花費突破8000萬元，不僅如此，也不太搭理上司、同事，經常準時上下班，最近「突然有錢到嚇到朋友、同事們」。

如今業界傳聞，台積電也祭出史上最嚴重的「連坐五級」懲處，副總等級高層恐怕都受牽連。對此，據《三立新聞》報導，台積電回應，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，不過此案已進入司法程序，案件細節不便做說明。

台積電也強調，任何違反保護營業秘密，以及損害公司利益的行為，公司秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。