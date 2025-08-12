　
地方 地方焦點

勞動部「青年就業旗艦計畫」　助青年展翅、企業補足人才缺口

▲勞動部推出「青年就業旗艦計畫」，透過3至6個月的工作崗位訓練，由資深員工擔任職場導師，以「做中學」方式培養專業技能，讓青年成為即戰力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助15至29歲青年快速適應職場並提升企業僱用意願，勞動部推出「青年就業旗艦計畫」，透過3至6個月的工作崗位訓練，由資深員工擔任職場導師，以「做中學」方式培養專業技能，讓青年成為即戰力，不僅有助於企業補足人力缺口，還能申請訓練補助，每年最高可獲180萬元，達成勞資雙贏。

位於臺南仁德的亞洲航空股份有限公司，為全臺首家民營飛機維修公司，業務涵蓋軍、民用飛機與直升機維修，並拓展光纖陀螺儀及無人機研發市場，對專業人才需求殷切。因應少子化與人力短缺，該公司除與多所大專校院合作培育人才，亦自2018年起申請參與青艦計畫，迄今已錄用近160名青年進入職場，成功緩解缺工問題。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，近三年雲嘉南地區已有逾1,100家企業申請青艦計畫，提供近1.9萬個青年就業機會。該計畫採「先僱後訓」模式，企業可依需求聘用青年，再由資深員工進行實務訓練，幫助新進人員迅速掌握技能、融入職場。

劉邦棟補充，企業錄訓每名青年，前三個月可獲每月1.2萬元補助；若薪資達34,000元以上，補助可延長至6個月，單名最高可獲5.4萬元，降低訓練成本。
為協助企業了解計畫細節，雲嘉南分署將於9月11日（四）下午1時30分，在臺灣科學園區科學工業同業公會舉辦說明會，介紹申請條件及補助流程，活動免費，採線上報名，即日起至9月4日中午12時止開放報名（連結：https://reurl.cc/da20ly）。

勞動部「青年就業旗艦計畫」　助青年展翅、企業補足人才缺口

