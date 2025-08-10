　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸生遭澳洲未成年人圍毆　重傷命危緊急送醫

▲▼中國大陸,澳洲,中澳關係。（圖／路透社）

▲澳洲近期發生多起陸客、陸生被毆事件。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐墨爾本總領館25日通報一起大陸公民在澳洲遭到當地青少年圍毆的事件，提醒旅居當地的大陸公民加強人身安全防範。

大陸駐墨爾本總領館9日晚間進一步公開案情，該名遇襲的大陸公民是現年33歲的留學生，在塔斯馬尼亞州的荷巴特市遭到5名當地的未成年青少年圍毆至重傷。

大陸駐墨爾本總領館表示，留學生送醫之後，經過醫護人員的奮力搶救已經脫離生命危險，目前狀態穩定，下周仍需接受修復手術和腦震蕩檢查治療。

大陸駐墨爾本總領館提到，事發後，他們第一時間向這位同學表示慰問，許多僑胞也前往醫院探望，贈送鮮花表達慰問。受害者本人及家屬表示衷心感謝，內心倍感溫暖，但目前身體仍非常虛弱，需要靜養，望大家體諒包涵。

大陸駐墨爾本總領館指出，案發後，塔州警察部長菲利克斯埃里斯（Felix Ellis）表示，這種暴行是可恥的，絕對不能容忍在社區發生此類事情。目前在塔州警方的努力下，五名未成年肇事者已全部被抓獲，暫處於保釋狀態，後續將依據塔州法律程序依法處理。

大陸駐墨爾本總領館還強調，針對近期塔州連續多次發生公民被襲事件，已照會塔州政府和警方，敦促澳方嚴懲肇事者，採取切實措施維護公民人身安全。

五月天石頭突拋震撼：有一天若缺席，請大家原諒我
中和17歲少女拋飛慘死！　父認屍痛哭癱坐
趙露思氣炸開罵！　1天狂接20通騷擾電話　
2警急拔槍！　通緝犯拒檢狂逃撞車影片曝
邱鎮軍認了「買雲豹打雲豹」　賴品妤：台股上千家偏要贊助我？

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

