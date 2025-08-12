曾經的第三大黨！24周年黨慶宣布更名「台聯黨」　改走右派路線

▲台聯團結聯盟今更名為「台聯黨」。（圖／台聯黨提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

台灣團結聯盟今（12日）成立24週年之日，召開記者會暨黨慶茶會，向國人同胞宣告黨名將更名為「台聯黨」。並將就右派理念，作為台聯黨的理念與路線。國際潮流正在吹起保守政治的風潮，在美國、波蘭、阿根廷、義大利等國家，右派的政見都獲得選民支持。尤其美國在川普的執政下，以「常識」為本，政策以本國優先、打擊非法偷渡客等，更是得到美國選民認同。在世界秩序重組，中國侵略威脅日益嚴峻的現在，再繼續走左派路線，只會導致社會分化更加嚴重。

台灣團結聯盟成立於2001年，創黨時主要以原中國國民黨內本土派的黨員及民主進步黨內獨立派的黨員組成，偏向臺灣本土化及台灣國家正常化的政治訴求，故該黨普遍被歸屬為泛綠陣營的政黨之一，2001至2008年支持民進黨的少數政府。已故的前中華民國總統李登輝雖非該黨黨員，但被該黨視為精神領袖。曾在第8屆立法委員選舉斬獲百萬票，當時是僅次於國民黨、民進黨的第三大黨。

台聯黨黨主席周倪安表示，台聯黨的成立，本是精神領袖李登輝先總統，在中小企業主的勸進下，為了安定政局而成立的政黨。在調性上，本來就與革命、社運起家的國、民兩個左派政黨不同。以保守主義作為本黨綱領並不是刻意轉向，反而可以說是立場一貫。

周倪安表示，國際潮流正在吹起保守政治的風潮。在美國、波蘭、阿根廷、義大利等國家，右派的政見都獲得選民支持。尤其美國在川普的執政下，以「常識」為本，強調性別只有二元、政策以本國優先、打擊非法偷渡客等，更是得到美國選民認同。台聯黨認為，在世界秩序重組，中國侵略威脅日益嚴峻的現在，再繼續走左派路線，只會導致社會分化與對立更加嚴重。

王銘源表示，過去「台灣團結聯盟」之名，常被選民誤以為是民間社團而非政黨。所以在每次的選舉過程中，黨公職總是稱呼「台聯黨」這樣的簡稱。在今年，正式更名為「台聯黨」，不但簡潔扼要，而且也有利於選民辨識。

台聯青年部主任賴其瑋表示，近年來政府在性別、勞動政策上，有左傾之趨勢。本土選民也為此出現矛盾分歧。而藍白兩黨，又與中國裡應外合。台灣急需一個能擔負責任的保守政黨才能發揮穩定政局的作用。台聯黨走向保守之路，正是目前符合台灣利益之道。