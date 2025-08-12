　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾經的第三大黨！24周年黨慶宣布更名「台聯黨」　改走右派路線

▲▼台聯黨完成更名。（圖／台聯黨提供）

▲台聯團結聯盟今更名為「台聯黨」。（圖／台聯黨提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

台灣團結聯盟今（12日）成立24週年之日，召開記者會暨黨慶茶會，向國人同胞宣告黨名將更名為「台聯黨」。並將就右派理念，作為台聯黨的理念與路線。國際潮流正在吹起保守政治的風潮，在美國、波蘭、阿根廷、義大利等國家，右派的政見都獲得選民支持。尤其美國在川普的執政下，以「常識」為本，政策以本國優先、打擊非法偷渡客等，更是得到美國選民認同。在世界秩序重組，中國侵略威脅日益嚴峻的現在，再繼續走左派路線，只會導致社會分化更加嚴重。

台灣團結聯盟成立於2001年，創黨時主要以原中國國民黨內本土派的黨員及民主進步黨內獨立派的黨員組成，偏向臺灣本土化及台灣國家正常化的政治訴求，故該黨普遍被歸屬為泛綠陣營的政黨之一，2001至2008年支持民進黨的少數政府。已故的前中華民國總統李登輝雖非該黨黨員，但被該黨視為精神領袖。曾在第8屆立法委員選舉斬獲百萬票，當時是僅次於國民黨、民進黨的第三大黨。

台聯黨黨主席周倪安表示，台聯黨的成立，本是精神領袖李登輝先總統，在中小企業主的勸進下，為了安定政局而成立的政黨。在調性上，本來就與革命、社運起家的國、民兩個左派政黨不同。以保守主義作為本黨綱領並不是刻意轉向，反而可以說是立場一貫。

周倪安表示，國際潮流正在吹起保守政治的風潮。在美國、波蘭、阿根廷、義大利等國家，右派的政見都獲得選民支持。尤其美國在川普的執政下，以「常識」為本，強調性別只有二元、政策以本國優先、打擊非法偷渡客等，更是得到美國選民認同。台聯黨認為，在世界秩序重組，中國侵略威脅日益嚴峻的現在，再繼續走左派路線，只會導致社會分化與對立更加嚴重。

王銘源表示，過去「台灣團結聯盟」之名，常被選民誤以為是民間社團而非政黨。所以在每次的選舉過程中，黨公職總是稱呼「台聯黨」這樣的簡稱。在今年，正式更名為「台聯黨」，不但簡潔扼要，而且也有利於選民辨識。

台聯青年部主任賴其瑋表示，近年來政府在性別、勞動政策上，有左傾之趨勢。本土選民也為此出現矛盾分歧。而藍白兩黨，又與中國裡應外合。台灣急需一個能擔負責任的保守政黨才能發揮穩定政局的作用。台聯黨走向保守之路，正是目前符合台灣利益之道。

▲▼台聯黨完成更名。（圖／台聯黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」
LIVE／楊柳颱風陸警「估明午登陸」　氣象署最新說明
快訊／楊柳颱風陸警發布　4縣市列首波警戒
1天盜刷400萬買iPhone！　3C女經理竟放行
黃金創3個月最大跌幅！買家：真的不敢看
楊柳能量明顯增加！鄭明典：結構可能不會被中央山脈破壞太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」

MedInfo 2025開幕式　林佳龍：智慧醫療展現台灣軟實力

立院將審《青年基本法》草案　綠委盼青年參與公共政策制度化

823公投投同意「讓電價更美麗」　國民黨：核能對國防安全很重要

2026新北選戰發酵！訪北市府李四川缺席　黃國昌：以後很多機會

完善事前防災事後救災　林俊憲郭國文推兩大修法案盼加強抗災韌性

曾經的第三大黨！24周年黨慶宣布更名「台聯黨」　改走右派路線

電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【霸道兒子緊摟媽不放】心秒融化根本離不開XD

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」

MedInfo 2025開幕式　林佳龍：智慧醫療展現台灣軟實力

立院將審《青年基本法》草案　綠委盼青年參與公共政策制度化

823公投投同意「讓電價更美麗」　國民黨：核能對國防安全很重要

2026新北選戰發酵！訪北市府李四川缺席　黃國昌：以後很多機會

完善事前防災事後救災　林俊憲郭國文推兩大修法案盼加強抗災韌性

曾經的第三大黨！24周年黨慶宣布更名「台聯黨」　改走右派路線

電子公文疑外流暗網兜售　外交部：初步查對多屬例行業務內容

轟北檢心虛拒收藍白花束　黃國昌爆「去年王俊力也曾送花到辦公室」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

房東請辭！　大埔鐵板燒博愛店8800萬含租約賣出

孫易磊生涯首先發3.1局失2分退場　今抹消登錄下二軍

李多慧「鏡頭前卸光濃妝」！素顏真面目現形 解放細肩帶睡衣激辣

快訊／板橋華江碼頭赫見女浮屍！口袋藏電話紙條　家人得知痛哭

「要招商不要招喪！」彰化600人反火葬場　怒燒王惠美黑白照

少女時代俞利墜馬！　濟州島出意外「重摔瞬間」全被拍

49歲親媽生第2胎！男友知情後跟她分手　一票人喊：很殘酷但現實

賴清德滿意度剩28％　趙少康：全民投票罷免總統「輕而易舉」

颱風前夕台南文化局啟動古蹟防颱巡檢　南門段城垣緊急加固

楊柳颱風逼近　台電台東區整備搶修人力...全面待命

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

政治熱門新聞

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

林岱樺涉貪！　鐵證曝光

遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

即／表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

曝賴清德民調大崩盤5原因　邱毅：恐成第一個任期未滿下台的總統

台灣民意民調／空前崩盤！賴清德不滿意度破5成　本命區台南也失守

曾經的第三大黨！　台聯宣布更名「台聯黨」

反對黃國昌選新北　陳學聖曝原因

南韓真相會被放鳥轟失禮　林明昕：已道歉獲諒解詫異有不同反應

林岱樺傳訊住持　「老公、真想讓大人抱抱」

林岱樺與「住持師父」交情超乎一般人　曖昧訊息曝

普發1萬有譜！　卓榮泰：循修正條例送立院「大部分依總統公告」

詹江村搭高鐵「偷拍黃瓊慧」　民進黨譴責：詹應為噁心違法行徑道歉

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

更多熱門

相關新聞

蔡英文：民主路從來不是一帆風順

蔡英文：民主路從來不是一帆風順

726大罷免，25案全數否決。前總統蔡英文今（30日）表示，在民主這條路上，有時候會遇到挫折與失望，但必須相信，每一次人民參與的民主行動，都是推動台灣民主前進的一大步。她要再次感謝這段期間，在街頭上努力的志工，以及所有特地飛回台灣投票的朋友。「無論如何，我們都一起上了一堂最實用的公民課。」這也證明了，台灣的民主，不是空泛的口號，而是深深扎根於人民的日常與選擇之中。

圓緣─能在她面前流淚思愛子的李登輝

圓緣─能在她面前流淚思愛子的李登輝

憶許歷農看不慣李登輝「1往事」　趙少康哀悼

憶許歷農看不慣李登輝「1往事」　趙少康哀悼

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

批台獨「一代不如一代」　蘇起轟賴「沒有李蔡素養」

清明前夕赴五指山緬懷李登輝　蔡英文：台灣的民主能面對國際動盪

清明前夕赴五指山緬懷李登輝　蔡英文：台灣的民主能面對國際動盪

關鍵字：

周倪安台聯黨保守主義政治轉向李登輝許宗信

讀者迴響

熱門新聞

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

明颱風假關鍵！　陸警預估區域曝

快訊／明天午前4地達停班課標準　楊柳首波風雨預測曝

楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

掰了第四個女兒！　吳宗憲鬆口解約內幕「認了無緣」：講再多都多餘　

才遭冷凍封殺！吳宗憲第4個女兒宣布「斷絕父女關係」吐心聲

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

楊柳很聰明！　「走了一條可以活下去的路」

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳侵襲率2地飆99%　雙北等4縣市「不到10%」

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

贊成罷免跌10%　林濁水：糟到不能再糟

更多

最夯影音

更多

【給我一個解釋】狗勾睡到一半被拍醒眼神超殺

【撞飛瞬間】台中女行人遭車猛撞！友人全程目擊嚇傻

顏清標父今告別式！顏寬恒捧牌位忍悲現身　各界人士估3000人到場

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

【袋鼠上演拳擊賽】飼養員勸架...拿掃帚直接被無視

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面