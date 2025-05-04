憶許歷農看不慣李登輝「1往事」　趙少康：哲人日已遠典型在夙昔

▲許歷農今晨離世。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

退輔會前主委許歷農今（4日）凌晨辭世，享高壽107歲。前中廣董事長趙少康對此表達惋惜，當年新黨成立，許歷農毅然決然加入，肯定新黨有別於「李登輝的國民黨」，讓自己很感動；並回憶起當然許歷農還是國民黨中常委時，曾感慨表示，「李登輝今天開會問，怎麼會有人擺不平？要錢給錢，要官給官！」許歷農則反問，「那有人就是不要錢不要官怎麼辦？」對於李登輝認為凡是政治人物「不是要錢就是要官」的態度非常不以為然。

趙少康回憶，印象中的許老爹的身體並不特別好，進出醫院多次，至少沒有每天游泳的前行政院長郝柏村身體好，不過兩人都是高壽，許歷農將軍又比百歲過世的郝柏村院長多過了7年。當年新黨成立，許老爹毅然決然加入，肯定新黨有別於「李登輝的國民黨」，因為「新黨是真正的國民黨」，義正詞嚴，雪中送炭，讓趙少康很感動，興奮的說「許老爹加入，威力堪比五十萬大軍」！

趙少康也提到，許歷農曾是國民黨中常委，有次開完國民黨輔選會議，很感慨的跟他說，「李登輝今天開會問：怎麼會有人擺不平？要錢給錢，要官給官！」許歷農反問，「那有人就是不要錢不要官怎麼辦？」對於李登輝認為凡是政治人物「不是要錢就是要官」的態度非常不以為然，「他怎麼會是這樣？！」

趙少康又說，之前自己擔任環保署長時，鑑於到新加坡看到主要街道到處都是垃圾桶，不像在台灣常常拿著垃圾整條街找不到一個垃圾桶，就是有也是破破爛爛的，於是請專家精心設計，再委託輔導會的台北鐵工廠製造數萬個最高規格的不鏽鋼垃圾桶，特別拜託時任輔導會主委的許歷農一定要維持好品質，而且不可分包轉包，許歷農十分重視，承諾絕對要求完美。

趙少康強調，因為製造精美，跟一般粗糙的傳統垃圾桶很不一樣，各個地方環保局紛紛來大量申請，雖然引起不少廠商的怨恨，甚至投訴。但在趙少康卸任很多年後，到台灣各地看到當年支援運送的垃圾桶還完好佇立街頭，心中還是十分快慰，「從政沒有什麼物質的收入，這種精神上的報酬才是金錢買不到的。」

趙少康說，自離開政壇從事媒體工作後，跟許歷農接觸就不多了，有一次要幫許歷農慶生，自己特別找出了一瓶窖藏多年，民國40幾年出廠為蔣公祝壽的金門高粱酒，請前立委朱高正帶去給當過金門司令的許歷農聊表心意，也聽說許歷農很高興。他嘆，往事歷歷，思之唏噓，「哲人日已遠，典型在夙昔」，說的就是許歷農將軍。