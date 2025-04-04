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清明前夕赴五指山緬懷李登輝　蔡英文：台灣的民主能面對國際動盪

▲前總統蔡英文在清明節前夕至五指山緬懷已故前總統李登輝。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲前總統蔡英文在清明節前夕至五指山緬懷已故前總統李登輝。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

前總統蔡英文今（4日）在社群平台透露，自己在清明節前夕，到五指山向已故的前總統李登輝致敬，蔡英文表示，李登輝卸任後，仍關心台灣的發展，和全體國人一起「走出一條屬於台灣自己的道路」，這也讓她更加相信，台灣的民主已經成熟到足以面對當前國際局勢的動盪與挑戰，在這樣的關鍵時刻，團結共同守護台灣，國家的前途，就能掌握在我們手中。

蔡英文提到，今天是清明節，許多國人都早起出門祭拜、緬懷故人，然而，前幾天，她除了到八里和史明歐吉桑說說話，其實也到五指山向前總統李登輝致敬。

蔡英文表示，李前總統在卸任後，依然關心台灣的發展，透過出訪、寫作和演講，希望和全體國人一起「走出一條屬於台灣自己的道路」。

蔡英文認為，每一個時代的挑戰都不同，過去，李前總統帶領台灣從威權走向民主，他對民主理想的堅持、對國家主權的堅定，都是他留給我們的重要精神。

至於，如何評價李登輝所留下的精神？蔡英文強調，台灣走了這麼久的「民主之路」，她相信，我們的民主已經成熟到足以面對當前國際局勢的動盪與挑戰。

此外，蔡英文還說，在這樣的關鍵時刻，只要我們沉著、冷靜地去應對，團結共同守護台灣，國家的前途，就能掌握在我們手中。

蔡英文期盼，李前總統留給台灣的精神，能夠讓我們充滿智慧，在世界的變局中，確立未來的發展戰略，指引我們克服新一個階段的考驗，實現「生為台灣人的幸福」，讓世世代代的台灣人都能安居樂業，也為世界帶來貢獻。

▼前總統蔡英文在清明節前夕至五指山緬懷已故前總統李登輝。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▼前總統蔡英文在清明節前夕至五指山緬懷已故前總統李登輝。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

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