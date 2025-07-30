感謝罷免街頭志工　蔡英文：民主路從來不是一帆風順

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免，25案全數否決。前總統蔡英文今（30日）表示，在民主這條路上，有時候會遇到挫折與失望，但必須相信，每一次人民參與的民主行動，都是推動台灣民主前進的一大步。她要再次感謝這段期間，在街頭上努力的志工，以及所有特地飛回台灣投票的朋友。「無論如何，我們都一起上了一堂最實用的公民課。」這也證明了，台灣的民主，不是空泛的口號，而是深深扎根於人民的日常與選擇之中。

▲前總統蔡英文出席「PROTOTYPE：民主先生2.0數位李登輝」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

「PROTOTYPE：民主先生2.0數位李登輝」特展開幕記者會今日上午在國立台灣圖書館舉行，包括前總統蔡英文、李登輝基金會董事長李安妮、教育部長鄭英耀、資策會董事長黃仲銘、前副總統陳建仁、日本台灣交流協會代表片山和之和前立法院長王金平均出席。

李安妮致詞時說，今日再度凝視李登輝，透過歷史角度和人工智慧輔助，與民主智慧先行者展開跨越時空的對話。希望AI李登輝不只對過去重現，更是對未來的邀請，讓懷念他的人與他溫暖重逢，不了解的透過互動走進他的世界。比起在五指山前鞠躬行禮，也許一場有回憶、思想的對話，更能讓大家了解什麼是台灣的民主精神。這不只是對一個總統紀念，更是對台灣承諾，民主不只是制度，更是信仰。今天這場展覽希望讓大家記得，唯有記憶被重新喚起，思想被重新接力，我們才真正走在民主道路上。

蔡英文致詞時則表示，這不只是一場結合科技與歷史的展覽，更是在AI浪潮下，重要的民主記憶工程。這次的展覽，透過生成式AI與情感模擬技術，讓「民主先生」可以跨越時空，和我們這一代人互動，共同思考台灣民主的未來。

蔡英文說，李登輝曾以堅定的信念與智慧，帶領台灣完成民主轉型。從威權走向自由、從萬年國會走向國會民主化，讓台灣人民真正成為國家的主人。「我相信，展覽開始後，大家一定有很多問題，想問『數位李登輝』，聽聽他的回答。」他回答的內容，是以李登輝過往的思想與資料為基礎，推論他的選擇與價值，而模擬出的答案。這些答案，或許能夠給我們啟發，也讓我們思考，如何因應這個時代的挑戰。

蔡英文指出，每個時代的台灣人，都有屬於自己的挑戰。在李登輝的年代，有野百合運動，捲起推翻威權的巨浪；也有終止動員戡亂時期、舉行台灣第一次總統民選等改革，為台灣的民主政治展開新頁。

「而我們這一代，面對的則是如何透過擴大公民參與，讓人民的聲音，成為民主最關鍵的一部分，進而深化、精進民主制度，守護得來不易的民主與自由」，蔡英文說，台灣在民主路上，從來都不是一帆風順，而是在諸多的挑戰之中，凝聚團結的力量，才一步一步地開闢出來。

「在這條民主路上，我們有時候會遇到挫折與失望，但我們必須相信，每一次人民參與的民主行動，都是推動台灣民主前進的一大步」，蔡英文表示，她要再次謝謝這段期間，在街頭上努力的志工，以及所有特地飛回台灣投票的朋友。「無論如何，我們都一起上了一堂最實用的公民課。」這也證明了，台灣的民主，不是空泛的口號，而是深深扎根於人民的日常與選擇之中。

蔡英文說，如果在實踐民主的過程中，大家有一些疑問、焦慮或者懷疑，或許可以試著和今天這位「民主先生2.0」分享，一起思考公民參與的意義，也一起探索自己對於台灣民主的貢獻。

蔡英文也期盼，藉由這個展覽，能讓我們重新回想起李登輝曾經說過，推動民主化，是長期的工程，我相信世世代代的台灣人，都會繼續為台灣的民主、自由，團結一心、並肩同行。讓我們走進展覽，也走進台灣民主的過去與未來，重新聚集勇氣，共同面對台灣下一個階段的考驗。

而在蔡英文致詞完後，現場也響起電話聲，主持人笑問蔡英文，能幫他按接聽鍵嗎？蔡英文接聽後，李登輝的聲音從「電話」中出現，李登輝先向在場的來賓打招呼，並自我介紹，「大家好，我是李登輝」，很高興基金會在他過世5年後建立該展覽。其實說起來，他不是要大家一定要把他記熟，但他還有很多想繼續為台灣付出，特別是民主的深化台灣人民要更加團結，剛好利用新型科技，讓老朋友再次和他相會，讓我有機會傳承力量給少年新一代，他還有沒完成的願景需要大家共同打拚，盼台灣更有自信走向世界，再次感謝各位貴賓，台灣的未來就交給你們。

而在蔡英文離開前，媒體詢問，「總統怎麼看賴清德總統被美國拒絕過境，是中國的壓力嗎？大罷免失敗誰該負責任呢？賴主席要下台嗎？」但蔡英文並未回應，與一旁貴賓握手致意。