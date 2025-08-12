楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫

▲暴風圈預計13日上午觸陸。（圖／氣象署）

記者周亭瑋／綜合報導

中颱楊柳持續增強並朝台灣進逼，中央氣象署今（12）日下午2時30分，發布陸上颱風警報，首波警戒範圍包括花蓮、台東、高雄、屏東，周三將迎來強風豪雨。不過，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預計這次中部地區影響最小，也因氣流過山沉降，要注意很熱的高溫。

氣象署指出，根據最新資料顯示，楊柳颱風中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西北移動，同時颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，其暴風圈預計明天上午觸陸，颱風中心則在明天中午前後，從台東一帶登陸。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳移動速度很快，從接近、穿越、離開大約12小時左右，有機會以巔峰強度登陸台灣，南台灣、台東、南花蓮的朋友，請務必以最高規格做好防颱措施。

不過，粉專也提到，中部地區預計是本次颱風影響最小的區域，颱風結構太小，加上山脈完全的屏障，風雨狀況將會相當小，「但也因為中央山脈，氣流過山沉降，要注意很熱的高溫。」

另外，北部地區看似離颱風最遠，但因地形加成，將有顯著的強偏東風，尤其是北部所有的沿海地區，及桃竹的台地上，風力會很有感；至於雨勢的部分，北北基會比桃竹苗來得大。同時，粉專特別提醒，桃竹苗也可能會出現很熱的高溫！

▼紅外線雲圖。（圖／氣象署）