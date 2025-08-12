楊柳「不會被護國神山」破壞太多！粉專喊話南部：別低估風勢

▲楊柳颱風持續逼近。（圖／氣象署提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中央氣象署今（12）日發布海上、陸上警報，暴風圈預計明天上午觸陸，花蓮沿岸可能平均風力達12級、陣風14級，雲林以南及台東地區，則有10級以上陣風的機率。氣象粉專提醒，預估颱風登陸後，將以「自由過山」的方式通過，不會被中央山脈破壞太多。

中央氣象署資深預報員朱美霖指出，楊柳颱風未來快速往西北西移動，今晚到明天風力逐漸增強，明天上午隨著颱風接近，沿海各地都有較強陣風，尤其西南沿海偏西北風向，與地形平行，也會有較強陣風。到了下午，颱風中心到陸地上空，風雨影響最明顯，各地沿海都有平均風力9級，中心附近的花東、蘭嶼及綠島也有較強風勢。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也表示，由於颱風環流不大、行進快速，預估颱風登陸後將以「自由過山」的方式通過中央山脈，低層環流在嘉南一帶會很快的重建，不會被中央山脈破壞太多，「東部首當其衝以外，南部的朋友們也千萬不要低估這顆颱風帶來的風勢。」

▲下午4時最新風力預測。（圖／氣象署提供）

粉專直言，可能因七月丹娜斯颱風、連日豪雨讓大家已經疲乏了，對楊柳颱風沒有那麼大的關注，「但還是要提醒，楊柳颱風對台灣東部、南部的威脅極大，尤其是颱風中心通過的鄰近區域，務必做好最高等級的防颱準備。」

稍早，氣象署公布最新風力預測，明天上午6時至中午12時，屏東縣濱海地區、恆春半島、花蓮縣（含濱海地區）、台東縣（含濱海地區、蘭嶼綠島）將出現平均風7級或陣風10級以上，達到停班課標準，其中蘭嶼綠島陣風最強可達14至15級。

