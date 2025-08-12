楊柳快來了！專業菜販勸1事「未來兩周會感謝自己」　婆媽洗版

▲他勸今天最好買兩顆高麗菜回家。（圖／翻攝自臉書／廖炯程）

記者周亭瑋／綜合報導

繼七月丹娜絲颱風侵台，中南部縣市災情嚴重，導致菜價飆漲，如今中度颱風楊柳進逼，不僅菜價居高不下，甚至被掃購一空，想買都未必能買到。專業菜販廖炯程今早發文勸世，表示大家有空的話，今天最好買個兩顆高麗菜回家，「未來的兩周，你會感謝今天的自己。」

廖炯程稍早在臉書提到，雖然今天的高麗菜外觀不算漂亮，價格每斤來到50元，但接下來兩周恐怕還會更貴，「今天有機會，一定要清開冰箱的一層，買兩顆回去冰著！」

他表示，葉菜類價格飆漲，已經講了一周了，「接下來『葉菜吃光』之後，需求開始轉向根莖類跟進口蔬菜，價格就在今天一早就反應，一箱進口花椰菜，上游一口氣加300元， 進口白蘿蔔、紅蘿蔔、金瓜...全部跟著漲。」

「至於什麼時候會緩解？」廖炯程坦言不知道，就連市場裡資歷超過 40年的長輩，也沒有經驗法則可以用了，最後他也提醒，颱風明天就要來襲，天候與供應雙重壓力下，菜價恐怕還有上漲空間，「想吃菜，再等半個月看看會不會好一點吧！」

對此，網友們紛紛回應，「一早的家樂福超商也是空空如也」、「早上經過菜攤而已，聽到蔥400元，我應該沒聽錯」、「我看唯一降價的大概就是辣椒，70元下降到50元」、「買菜車塞不下也要扛一顆回家」、「算漂亮了，我們這邊一斤55元，看到都哭了」、「整體比較下來，便宜的反而是高麗菜！一把青菜80元」、「今天中央市場高麗菜一斤80元，還是買了」。