颱風前夕喊卡！桃源ㄧ家5口墜谷14天　消防局宣布停止搜救

▲南橫公路路基坍方，一家五口連人帶車墜谷。（圖／民眾提供）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市消防局於7月30日接獲通報，一輛載有5人的自小客車在南橫公路遇上豪雨造成的路基掏空，不幸墜落山谷。消防局隨即展開大規模搜救行動，動員超過300名人力與空拍機進行地面及空中搜索。然而，因山區地形險峻、天候惡劣，多日搜尋未果。考量到颱風來襲與現場安全風險，消防局宣布階段性任務完成，停止搜救。

7月30日晚間9時25分，一輛載著一家5口的自小客車，行經台20線南橫公路81.1公里處時，因連日豪雨導致路基掏空而失控墜落山谷。消防局獲報後，立即派遣多梯次搜救人員前往現場。然而，搜救行動因山區豪雨不斷、多處道路中斷而受阻。事故地點不僅溪水暴漲，更潛藏二次崩塌的危險，使得救援任務極為艱鉅。

▲▼因山區道路搶修，自8月7日起，搜救主力轉為空拍機，擴大搜索。（圖／記者吳世龍翻攝）

自7月30日至8月6日，消防局與民間單位共動員343名人力及17架空拍機，執行地面與空中聯合搜救。因山區道路搶修，自8月7日起，搜救主力轉為空拍機，擴大搜索範圍至荖濃溪沿岸的沙洲及河床兩側，至今共出動49名人力與19架空拍機，執行72架次的空勘任務。

日前，中央氣象署發布楊柳颱風警報，南部山區可能有強降雨。消防局綜合考量，本次搜救行動已持續多日，投入大量人力與機具，但搜尋未果，且已超過黃金救援時間。為加強防颱整備並確保救災人員安全，消防局決定停止搜救，宣布階段性任務完成。

由於目前尚未發現失聯者，根據相關規定，若因天災而失聯，家屬須等待1年之後才能聲請死亡宣告。法院宣告死亡後，相關單位才能開出死亡證明。

消防局再次呼籲民眾，豪雨期間切勿隨意前往山區或溪流，並隨時留意氣象資訊及土石流警戒通報，提前做好撤離準備，以保障自身安全。