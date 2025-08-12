楊柳加速前進「午後發陸警」　首波警戒範圍涵蓋4縣市

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風接近台灣，過去3小時以時速30公里加速前進，中央氣象署持續發布海上颱風警報，警戒範圍除了原先的台灣東半部海面及巴士海峽，也增加台灣海峽南部，預計午後發布陸上颱風警報，初估首波警戒範圍為花蓮、台東、高雄及屏東。

▲楊柳颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天上午11時位在台東的東南東方約660公里之處，以每小時30公里速度，向西北西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，楊柳颱風持續往台灣接近，氣象署將在下午發布陸上颱風警報，未來朝西北西前進，暴風圈預計明天進入東南方及南方近海，颱風中心在中午前後登陸東南方陸地，傍晚至晚間移動到台灣海峽，明天深夜到後天清晨到中國華南一帶，屆時對金門影響較大。

他表示，楊柳颱風目前以台東登陸機率最高，未來七級風平均暴風半徑可能擴大至150公里，初估首波陸警範圍為花蓮、台東、高雄及屏東。

▲明天東半部、嘉義以南及澎湖有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上等級降雨。（圖／氣象署提供）

劉宇其指出，隨著楊柳颱風接近，明天浪會明顯增大，東部及東南部沿海有6米浪高。另外，風力威脅大，明天各地都有強風特報，陣風達8級以上，台東、綠島、蘭嶼更有14級強風機率，明天上半天主要是東半部及西半部沿海風力增強，中午登陸後，東半部風力將達到最強，下半天到晚間南部及中南部內陸風力也轉強。

他表示，今天各地晴朗穩定，午後西半部及各地山區有雷陣雨，傍晚入夜就會趨緩，緊接著颱風帶來的水氣在北部及東半部逐步增大，明天為颱風影響最大的一天，東半部、嘉義以南及澎湖有大雨或豪雨，花東及南部山區有豪雨以上等級降雨，其他地區也有降雨出現。

氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，明天台東縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，今、明天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率；今晚起至明日各海面及巴士海峽風浪也將逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其明日東部、及東南部沿海浪高可達6米以上。

▲楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）