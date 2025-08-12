　
    • 　
>
政治

傳軍購特別預算達7千億？　王定宇：數據不正確

▲▼民進黨立委王定宇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

對於國防預算要佔超過GDP 3%，傳特別預算編列規模達7000億元以上，規劃採買M106A7自走砲、續購海馬士多管火箭（HIMARS）等，民進黨立委王定宇今（12日）表示，「目前很多的臆測、猜測，我們也不能說對，也不能說錯，只能說目前看起來數據上並不正確」。

民進黨立委王定宇今表示，總統賴清德已揭示，國防預算支出要達到GDP的3%以上，國防部正研擬編列特別預算，一方面因應中國對台威脅日益加劇，防衛必要跟需要的支出，而跨年度編列必須以特別預算來支應。另一方面則是各國都在提高自我防衛能量跟預算，特別是中國周邊國家都遭受中國軍事騷擾，所以提升自我防衛力量，才能建構嚇阻衝突的可能，也只有提升自我防衛力量、跟民主盟友間的合作，才能建立一個安全網絡。

王定宇說明，這次特別預算大方向是各個層級針對各種彈體、無人機對台灣可能產生的傷害，來建構像鐵穹一般的防空體系，必須透過投資建構來達到保護國家重要設施、人民生命財產的強力防空體系。另外也要建構保護自己的不對稱戰力嚇阻中共，和強化戰備縱深。

王定宇指出，目前庫存的各種彈體及武器系統數量明顯不足。相較俄烏戰爭後，全世界都在盤點自己軍火庫，發現原來以為足夠的，可能3、4天就打完，怎麼樣建構充足的軍備縱深、軍備庫非常重要，還要提高本土生產量能，透過跟先進國家技術移轉、合作生產，讓台灣需要的彈或裝備能在台灣自己生產，甚至成為全球軍工業供應鏈一部分。

王定宇進一步指出，這次還要全面提升台灣的感知系統，監偵查知中共向台灣發動的威脅。美國海軍部發布的最新白皮書也是要提升整個感知系統，透過自動化或AI，藉此料敵機先，建構一個快速反應、保護台灣的機制，可說是把台灣國防、自我防衛實力往上提升好幾格。

王定宇也說，據目前了解，編列的國防特別預算「從來沒有7000億這個數字」，外界傳聞數字並不正確，外界傳聞明顯是有錯誤，「目前很多的臆測、猜測，我們也不能說對，也不能說錯，只能說目前看起來數據上並不正確」。這個分成7年的特別預算，額度留待國防部確認。

至於細部內容、項目，王定宇表示，待國防部籌備好送到外交及國防委員會來，就可以了解。該機密部分機密、該公開部分公開，國會不管用機密或公開方式，都監督、審查的到，國防部目前正和友盟討論如何強化台灣自我防衛實力，若將預算投資下去，台灣可以更安居、經濟更樂業，這是投資台灣、壯大台灣、嚇阻衝突，作為經濟跟民主發展很重要的基礎。國防、國安沒有分顏色也希望特別預算提出後能不分朝野黨派給予最大支持。

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄明停班課？市府1800會議後宣布
快訊／5縣市明天風雨達停班課標準
楊柳來襲「影響最小區域」曝光！粉專：注意很熱的高溫
快訊／明天國內線航班全數取消
快訊／搬家才說「同居人死了」　垃圾堆見白骨腐屍
蔡康永怎麼老成這樣？暴瘦照驚呆網　PO照網友急了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

軍購王定宇國防部特別預算

