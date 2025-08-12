力阻風電插滿東海岸　藍委揭民調要求中央勒令停止

▲藍委召開記者會，呼籲中央立即停止風電插滿東海岸 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

綠能亂象叢生，台東縣立委黃建賓今（12日）邀集立委吳宗憲、高金素梅、鄭天財召開記者會，揭露風電業者不顧地方強烈反對，持續在台灣最美麗的東海岸推動風電開發，並將於今晚舉辦說明會。黃建賓揭露民調，過半鄉親「反對東海岸設置風電機」，並要求中央主關機關經濟部、環境部不該再當個旁觀者，必須立刻要求業者停止一切開發進程。

由台亞風能公司主導，在台東推動的「東成」、「東風」兩項陸域風力發電計畫，規畫在成功鎮、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置58部大型風力發電機，引發地方強烈反彈，擔憂衝擊在地生態、居民生活及原住民傳統部落。

黃建賓指出，風機位置就在台灣最美麗的台9及台11線海岸線上，台東沿線生態系也會因風機受到嚴重威脅，風機的低頻噪音更可能影響居民健康與生活，甚至對原住民傳統領域造成衝擊。

台東縣府日前表示「不支持未經共識之陸域風力開發案」，黃建賓說，他先前多次透過質詢、會議，甚至發起連署，要求中央阻止東海岸風電，獲得卓榮泰承諾嚴格審查，經濟部長郭智輝也說「地方不同意，中央不可能同意」；然而卻有有心人士持續放話「台東風電是假議題」，業者又選在726罷免一結束立刻發布公文，將於今晚舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，「證明東海岸風電開發從沒有停止，還在偷偷進行，甚至連宜蘭也打算插旗！」

黃建賓表示，根據民調顯示，高達50.7%的台東民眾不支持在台東沿海設風電，支持者僅有24.2%，其中大武鄉多達74.9%民眾反風電，成功鎮也高達77.2%，長濱鄉更高達80.7%，「民調證明多數台東人反對風電破壞海岸線，立即停止才是民意所歸！」他要求能源主管機關經濟部及環評主管機關環境部，不能只有嘴巴說說甚至被動等待，「應立刻要求業者停止毫無共識又破壞環境的風電開發，撤回開發案！」

吳宗憲接續指出，台亞風能除了推動台東風電開發，又打算在宜蘭推動「宜風陸域風力發電計畫」，規劃在五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域規劃14部風力發電機，500公尺設一部、長度達7公里。該區域不僅涵蓋蘭陽溪口水鳥保護區，更緊鄰生態敏感的52甲濕地，是國家級重要濕地，只要施工下去，將破壞完整濕地生態系，更對地方景觀、居民健康構成衝擊。

吳宗憲也提到，先前徐巧芯及黃建賓已揭露，負責推動東海岸風電開發的東成電力其聯絡電話及地址與崇越子公司「光宇」一致，而郭智輝就是崇越的創辦人，其家族成員及投資公司合計持有崇越股票市值逾21億元，「經濟部為台電目的事業主管機關，郭智輝又身為經濟部長，難道沒有違反公職人員利益衝突迴避法？」

對於相關爭議郭智輝至今神隱不回，吳宗憲痛批，反觀丹娜斯颱風吹出屏東光電板的亂象，經濟部立刻跳出來護航，難道經濟部已變成綠能業者的遮羞布？還是甚至直接變成門神？請民進黨政府不要再用錯誤的綠能政策，破壞台灣的環境，影響我們的下一代！他也呼籲，檢調不要再把力氣花在查辦公車外殼上的反罷廣告，或者根本不成立的幽靈連署，而是應該在這類會動搖國本的重大事務上著力。

高金素梅表示從「台電系統各機組發電量」的數據就能清楚看見風力發電的效益非常差。過去，破壞西部海岸來證實風力發電不是好的發電能源；如今，為什麼政府仍執意破壞台灣最後一塊淨土、最美的東海岸來開發效益極差的風電呢？

高金素梅以知本光電案為例，2018年知本光電立案，諮商同意權處理上有瑕疵，部落走進法院反對，到2021年11月30日，台北高等行政法院裁定知本光電案的籌設許可停止執行。抗爭的這幾年造成部落分裂及對立，一直到最近的丹娜絲颱風，將屏東枋寮、佳冬一帶設置的海上光電浮台，吹得殘破不堪，海洋變成垃圾堆積場，證明了知本部落反對設置光電是最正確的。

最後，高金素梅強烈反對未有效益的風電設置，更是呼籲各級政府及廠商在進行任何開發，只要涉及原住民傳統領域、部落，請務必遵循《原住民族基本法》，並落實《原住民族諮商同意權》，高金素梅會跟族人站在同一戰線。

鄭天財表示，位於台東縣長濱鄉的七個阿美族部落頭目與部落主席，先前已經共同簽署發表聯合聲明，呼籲政府與業者立即停止並撤回開發案，停止一切未經部落同意的行動。這代表當地族人們已經有高度共識，反對風力發電破壞生活環境及傳統領域，族人們更提到，有人接到開發業者私下探詢，但這樣的方式，既不公開也不透明。

鄭天財呼籲，業者不該透過私下協商影響部落的集體意志，企圖造成族人之間的分化，身為阿美族的立委，完全支持當地部落的四大訴求，反對於傳統領域設置大型風電、要求落實原基法第21條諮商同意權、反對個別突破與分化協商。

