823民調「贊成罷免大跌10%」　林濁水曝1現象：糟到不能再糟了

▲823罷免贊成民調大跌10%，林濁水表示，結果顯示民進黨不但沒有說服民眾，真的糟到不能再糟。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣民意基金會11日公布最新823罷免相關民調，其中贊成大罷免的比例較7月大跌10%，不贊成比例飆升13.4%。對此，前民進黨立委林濁水表示，這個結果顯示了民進黨並未說服民眾，反而使民眾更加質疑，「真是糟到不能再糟了」。

林濁水11日在臉書表示，根據台灣民意基金會的新民調顯示，如今贊成大罷免只有33.8%，比起7月26日前暴跌10%，不贊成暴增13.4%，達到53.1%，非常驚人，「而這還不是最糟的，過去罷區支持罷免的總比全國高，使許多人認為罷免有望，現在倒過來了，表示這一波罷免比7月26日更艱難多」。

林濁水指出，新民調的結果顯示民進黨不但沒有說服民眾，若未來全面執政，不會重蹈2016至2024年強烈傲慢拒絕制衡的不利因素，反而使民眾更加質疑，真是糟到不能再糟了。

林濁水最後說，他未來廢罷免國會議員制度的立場沒有變，同時支持823罷免的立場也沒有變，但是無論如何，拜託民進黨對健全的權力制衡制度做一個明確的承諾，提出未來明確的憲政願景，一方面消除當前民眾的疑慮讓現在不利的狀態作停損的努力，更使自己擁有未來努力的願景。

▲台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

「台灣民意基金會」本次823罷免民調調查，由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析。山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 8 月 4-6 日，共三天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1079 人，市話 757 人，手機 322人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。