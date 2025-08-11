　
    • 　
>
政治

823民調「贊成罷免大跌10%」　林濁水曝1現象：糟到不能再糟了

▲反共護台志工聯盟開票之夜，支持者情緒低落。（圖／記者林敬旻攝）

▲823罷免贊成民調大跌10%，林濁水表示，結果顯示民進黨不但沒有說服民眾，真的糟到不能再糟。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣民意基金會11日公布最新823罷免相關民調，其中贊成大罷免的比例較7月大跌10%，不贊成比例飆升13.4%。對此，前民進黨立委林濁水表示，這個結果顯示了民進黨並未說服民眾，反而使民眾更加質疑，「真是糟到不能再糟了」。

林濁水11日在臉書表示，根據台灣民意基金會的新民調顯示，如今贊成大罷免只有33.8%，比起7月26日前暴跌10%，不贊成暴增13.4%，達到53.1%，非常驚人，「而這還不是最糟的，過去罷區支持罷免的總比全國高，使許多人認為罷免有望，現在倒過來了，表示這一波罷免比7月26日更艱難多」。

林濁水指出，新民調的結果顯示民進黨不但沒有說服民眾，若未來全面執政，不會重蹈2016至2024年強烈傲慢拒絕制衡的不利因素，反而使民眾更加質疑，真是糟到不能再糟了。

林濁水最後說，他未來廢罷免國會議員制度的立場沒有變，同時支持823罷免的立場也沒有變，但是無論如何，拜託民進黨對健全的權力制衡制度做一個明確的承諾，提出未來明確的憲政願景，一方面消除當前民眾的疑慮讓現在不利的狀態作停損的努力，更使自己擁有未來努力的願景。

▲▼台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會823罷免民調。（圖／台灣民意基金會提供）

「台灣民意基金會」本次823罷免民調調查，由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析。山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 8 月 4-6 日，共三天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame randomsampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1079 人，市話 757 人，手機 322人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

08/10 全台詐欺最新數據

404 1 6931 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

楊柳12小時快閃台灣　粉專指若發生1情況：對南部殺傷力會更強
快訊／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

快訊／剛表態參選新北市長　黃國昌最新形象照曝光

鄭麗君指關稅談判「未完成不公開」！學者揭日、歐案例：站不住腳

高院駁回柯文哲抗告　民眾黨怒了：我們絕不屈服民進黨卑劣行徑

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

TVBS民調／賴清德滿意度28%創新低　不滿意度55%、53%對施政無信心

刪預算釀屈公病擴散？　藍黨團批罷團抹黑：衛福部預算增306億

快訊／賴清德提名陳瑞敏續任審計部審計長　提名咨文今送立院

民進黨辦堅韌之島國際論壇　聚焦假訊息與民主防線

核三公投反方甘崇緯批弊案阻綠能發展　列3理由籲莫忽視戰爭風險

823罷免民調林濁水民進黨台灣

