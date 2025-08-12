遭爆料喊住持老公　林岱樺3聲明轟：人格毀滅戰

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林岱樺，涉詐領助理費及政治獻金案遭檢方起訴，周刊今爆炸性報導稱掌握法院卷證，指林與通法寺住持釋煌智2人關係曖昧，林手機對話自稱「頂禮恩師、擁抱老公」、「愛您的小女子」等。對此，林岱樺透過3點聲明怒斥，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，她絕對奮戰到底。

據《鏡週刊》報導，民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，她近日砲轟檢調羅織罪名，但本刊掌握，林指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，與她關係密切的通法寺住持釋煌智，設立以林父為名的基金會替她備戰高雄市長，除涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴，據法院卷證顯示，釋煌智與林關係超乎一般交情，林團隊的人事、經費請款更須經由釋面試、簽核，林岱樺手機對話更驚現稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。

對此，林岱樺辦公室發表三點聲明，第一，起訴事實與媒體爆料毫無關連，這是特定暗黑勢力結合檢調與媒體，以不明的資料，對女性政治工作者進行羞辱式的人格毀滅戰，既惡質且兇狠，應予嚴厲譴責。

第二，雖然遭受億百千劫，林岱樺為捍衛女性政治工作者的尊嚴，絕對與暗黑勢力奮戰到底，堅持走高雄的路，做一個清白傲骨的高雄女兒。

第三，發特定媒體爆料，與起訴事實無關之不明資訊，將使偵查不公開的司法程序正義，受到社會高度質疑。