轟遭暗黑勢力結合檢調攻擊　林岱樺戰到底：我民調只有高沒有低

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費及政治獻金案遭檢方起訴，周刊今（12日）爆炸性報導稱掌握法院卷證，指林與通法寺住持釋煌智2人關係曖昧，林手機對話自稱「頂禮恩師、擁抱老公」、「愛您的小女子」等。對此，林岱樺質疑，為何這一年多來她民調上升，暗黑勢力結合檢調出手，這是社會質疑點，她的民調只有高沒有低，她會戰到底。

據《鏡週刊》報導，民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，她近日砲轟檢調羅織罪名，但本刊掌握，林指示會計「調節」詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等手機對話已遭破解、還原，成涉案鐵證，與她關係密切的通法寺住持釋煌智，設立以林父為名的基金會替她備戰高雄市長，除涉犯公益侵占、偽造文書等罪嫌遭起訴，據法院卷證顯示，釋煌智與林關係超乎一般交情，林團隊的人事、經費請款更須經由釋面試、簽核，林岱樺手機對話更驚現稱住持「老公」、「愛您的小女子」等曖昧訊息及暱稱。

對此，林岱樺上午在議場前受訪表示，特定媒體透過不明資料對女性工作者、善良的修行人進行羞辱式人格毀滅，企圖獲取政治利益，我們給予嚴厲譴責。高雄的未來由高雄市民決定，還是由暗黑力量操盤？這是必須深思問題。

林岱樺說，為什麼這一年來她民調上升，暗黑勢力結合檢調出手，這是社會共同質疑焦點。這一年來對她的攻擊只有多沒有少，特別這半年來對她打擊只有增沒有減，林岱樺民調只有高沒有低。市民自有公道，公道自在人心，「戰到底」。