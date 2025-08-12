彰化「不二坊」8/23開放預購蛋黃酥！貪食蛇將再現　警方恐忙翻

▲彰化不二坊去年出現椅子部隊排隊，警方前往交管。（資料圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

雖然距離中秋節還有一個多月，但蛋黃酥界的「秒殺大戰」已經悄悄開打！台中人氣店「不二糕餅」8月4日已經開搶，彰化排隊名店「不二坊」今天（8/12）在粉絲專頁公告，將從8月23日開始接受中秋節電話預訂，往年總是出現搶購人潮，去年一度出現椅子部隊排隊亂象，預計今年仍會出現排隊人龍，警方嚴陣以待。

不二坊公告指出，今年中秋預購將從8月23日（週六）開始，每天只開放兩個時段接電話：「上午9點到12點」和「下午2點半到5點半」。店家特別強調，一旦電話下單確認後，「不能改日期、也不能改數量」，民眾下訂前一定要想清楚，想吃的民眾只能現場取貨。

▲彰化不二坊出現排隊人龍。（圖／ETtoday資料照）

2023年4月因為原物料上漲，不二坊調整過一次價格，6入裝從270元漲到300元、15入裝從675元漲到750元。不過今年從相關的公告頁面上未看到「調漲」內容，維持2年前調整過後的價格。

由於不二坊堅持「不接受宅配」，消費者只能到彰化現場取貨，每年總是出現搶購及代購人潮，有的帶小板凳拿著扇子，出現滿排的塑膠椅，從店家排隊到一旁的巷弄內，預計今年中秋節前夕，這條「蛋黃酥貪食蛇」又將再次盤踞在彰化市街頭。

▲彰化不二坊排隊人龍。（圖／ETtoday資料照）