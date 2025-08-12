學校旁天橋驚見神秘鏡頭！疑警偷裝測速器　「神秘用途」曝光

▲彰化市中山國小前天橋裝了一顆神秘黑色鏡頭。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

近日有民眾行經彰化市中山路時，發現中山國小旁的榮春天橋上，突然多了一支不明鏡頭，外型酷似測速照相機，引發網友熱議，有人質疑警方未公告即偷偷執法，也有人推測是工程單位監工所用。彰化警分局獲報後派員查證，確認該設備為人行道施工廠商所裝設的監工鏡頭，並不是測速器，讓「鏡頭之謎」真相大白。

日前有民眾在臉書「彰化人大小事」PO出天橋上鏡頭的照片，引發正反意見討論。部分網友認為，中山國小前彎道車禍頻傳，加上家長接送違停問題嚴重，裝設測速器確實能改善交通；但也有民眾質疑，若為警方執法設備，依規定應提前設置警示牌，否則取締無效。

▲黑色鏡頭是監看工程施工進度。（圖／警方提供）

對此，彰化警分局澄清，該鏡頭與警方無關，而是中山國小前人行道整建工程的施工單位所安裝，主要用於監看工地進度及安全，絕非測速照相。警方強調，所有測速器設置前均會依法公告，並設有明確警示標誌，不會「偷裝」執法。

儘管鏡頭風波落幕，但討論串也反映出當地長期以來的交通問題。不少網友指出，中山國小位於大彎道，車輛超速、違停狀況頻繁，尤其上下學時段更顯混亂，小型車禍時有所聞。有民眾建議，該路段確實需要加強科技執法，取締違規以保障學童安全。

彰化警分局提醒，無論有無測速設備，用路人行經該彎道時都應放慢車速、注意路況，尤其上下學時段人車眾多，更需遵守交通規則。