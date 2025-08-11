黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：勿重蹈2024覆轍

▲黃國昌11日表態投入新北市長選舉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌今（11日）表態會投入新北市長選舉，且表示從未排斥在野共推一個最強的候選人。多位國民黨立委認為比民調是最好的方式。不排除投入新北市長選舉的藍委洪孟楷強調，最重要的是如何不重蹈2024藍白合破局的覆轍，讓民進黨漁翁得利；藍委徐巧芯則說，重點在於藍白如何將從罷免案的合作延續到在2026、2028勝選，這才是關鍵思考點。

黃國昌昨在民眾黨全國黨代表大會中確定落實由前主席柯文哲提出的「兩年條款」，所以除因前白委吳春城請辭而遞補的白委劉書彬外，包括黃在內等7人都將於明年1月底請辭。事隔一天，黃國昌接受廣播專訪時，表態會投入新北市長選舉，並表示要讓自己成為一個最好的選項，也從未排斥在野共推一個最強的候選人。

對此，洪孟楷表示，2026民眾黨一定會想有所斬獲，這可以理解，而黃國昌也不只一次表達對新北市的意願；藍白合空間要比民調或是甚麼方式，相信兩黨跟未來的有意參選的人，都能發揮智慧來開誠佈公的討論。洪強調，最重要的是如何不重蹈2024藍白合破局的覆轍，讓民進黨漁翁得利，2026九合一選舉，一定要充分團結在野的每一個力量來彰顯台灣主流民意，相信這是一致的方向及共識。

國民黨立委徐巧芯說，黃國昌其實同一個論述說很久了，並不意外，重點在於藍白合如何將從罷免案的合作延續到泛藍陣營在2026、2028勝選，這才是關鍵思考點。藍委陳玉珍指出，對藍白合作持正面看法，可以透過比民調方式，共推最強一個最強候選人。

針對黃國昌的說法，有國民黨籍立委也說，藍白還是要推出最強候選人，整合有很多方式，只是若用協調方式，可能大家不一定會接受，因為各方可能會有不同想法，所以若是公開、公正方式，建議還是比民調，且這份民調不能是選前一個月、兩個月才做，畢竟會有太多操作可能性，而是大家要有共識做長期、穩定的，比如他自己選舉時，選了3家民調公司且做了3次，共9次，整個趨勢還蠻準，因此這個方向比較好。

該藍委也表示，包括黨主席、有意參選新北市長的所有人，都要針對這件事共同協商出一個有共識的機制，而非嘴巴說你退我退，要有數據支撐，接著再看個人意願。

另有藍委也認為，比民調是共推最強一個最強候選人的方式，既可以分高低又不會傷和氣，只是要把規矩立好，2024總統大選侯市長跟柯文哲的誤會不能再發生，畢竟沒有任何事情比2028下架民進黨還重要。