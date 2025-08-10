羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：或將吳思瑤接總召

▲國民黨立委羅明才。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委江啟臣、羅明才面臨823罷免投票危機，民進黨立法院黨團總召柯建銘助理周軒今（10）稱，江2026辭立法院副院長接棒盧秀燕選台中市長，立法院副院長的缺由羅明才來接。對此，藍委牛煦庭、陳玉珍否認這說法；國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安則諷，「我才想說，民進黨或將安排吳思瑤或蔡其昌接棒柯建銘當黨團總召咧」。

有媒體報導，江啟臣、羅明才挺過罷免，由江接棒盧秀燕，羅則是立法院副院長熱門人選之一。周軒10日則在臉書表示，「據傳國民黨的安排是：江啟臣2026辭立法院副院長接棒盧秀燕選台中市長，立法院副院長的缺由新店羅明才來接，真的是正直與善良都回來了」。

對此，陳冠安在臉書諷刺，周軒說國民黨據傳安排羅明才要接棒江啟臣當立法院副院長，「我才想說，民進黨或將安排吳思瑤或蔡其昌接棒柯建銘當黨團總召咧」。陳冠安也說，但話又說回來，周軒現在傳這消息，是不是偷偷暗示大家，民進黨內部評估823大罷免又要崩盤嗎？現在可是還有一群青鳥在粹上面肖想罷掉7席，奪回立法院正副院長呢，這樣打臉青鳥，好嗎？

《ETtoday新聞雲》詢問藍委有無聽過此說法，牛煦庭表示，沒有，處理反罷免和公投都來不及了，哪有時間討論副院長。陳玉珍直言，完全沒有人討論過這件事情，純粹是百分之百的造謠。據了解，國民黨團內部也未聽過此說法。

羅明才今上午則回應，通通不去想那個問題，那個都不重要，最重要是823七席通通要過關。