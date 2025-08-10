　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東上周新增1387例屈公病確診　無重症、死亡病例

▲屈公病,基孔肯雅熱,佛山。（圖／CFP）

▲廣東爆發屈公病疫情。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省疾控局10日通報，8月3日至9日，全省新增報告1387例屈公病（基孔肯雅熱）本地病例，未報告重症和死亡病例。

根據通報，病例分布在佛山1212例，廣州103例，湛江39例，清遠6例，深圳、珠海各5例，中山4例，惠州3例，韶關、東莞各2例，汕頭、江門、陽江、潮州、揭陽、雲浮各1例。

廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長、傳染病防控首席專家康敏指出，屈公病是經斑蚊叮咬傳播的病毒性疾病，斑蚊偏好在小型的潔淨水體中繁殖，因此，翻盆倒罐清積水，特別是清理各類小型容器積水，是控制疫情傳播的基礎。

▲屈公病,基孔肯雅熱,佛山。（圖／CFP）

康敏提到，預防屈公病的關鍵是清積水、滅成蚊、防叮咬，「沒有積水就沒有蚊蟲孳生，沒有蚊蟲就沒有疫情傳播。」

康敏指出，佛山市疫情快速上漲勢頭已得到初步遏制，近期防控成效進一步鞏固，全省新增報告病例數呈現連續下降趨勢，但疫情波及面廣，加上全球疫情高發，廣東省對外交流頻繁，境外輸入風險持續存在；同時疊加汛期颱風、降雨等天氣影響，蚊媒活動頻繁，疫情防控還不能放鬆。

佛山市官方9日表示，在本輪疫情中，佛山沒有出現重症、死亡病例，並且已有逾九成病例痊癒，「最近連續5天每日新增病例數降至200例以下，新增涉疫村居也穩步減少，防控工作取得階段性初步成效。」

08/09 全台詐欺最新數據

屈公病疫情確診佛山廣東基孔肯雅熱

