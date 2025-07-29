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移民署築夢計畫助力嘉義新住民　行銷家鄉美食

▲▼ 移民署築夢計畫助圓夢 陳芳讓苗族家鄉味在「嘉」生根 。（圖／移民署南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

▲▼ 移民署築夢計畫助圓夢 ，新住民陳芳讓苗族家鄉味在「嘉」生根 。（圖／移民署南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來自大陸湖南城步苗族自治縣的新住民陳芳有電商工作經驗，多年獨自扶養有美術天分的女兒。陳芳為了不讓孩子因現實而中斷夢想，選擇用自己熟悉的商業模式來改善經濟狀況，透過參加移民署第11屆新住民及子女築夢計畫「創業與行銷組」獲得築夢獎金近新臺幣10萬元，幫助她在網路販售家鄉味的創業之路上昂首闊步。

▲▼ 移民署築夢計畫助圓夢 陳芳讓苗族家鄉味在「嘉」生根 。（圖／移民署南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

「只要孩子有夢，為母則強，我便會努力地撐起那片天」陳芳堅定地說。她和女兒分工合作架設網路平臺販售苗族家鄉味，由就讀國中美術班的女兒設計產品外包裝、網頁美工，她則自製辣椒醬、小魚辣椒、苗族小炒雞及啤酒鴨等家鄉美味。網路平臺同時也販售苗族銀飾、手工蠟染布等傳統手工藝品，讓消費者在品嚐美食的同時，也能瞭解苗族的生活風貌與藝術之美。

▲▼ 移民署築夢計畫助圓夢 陳芳讓苗族家鄉味在「嘉」生根 。（圖／移民署南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

「傳統不代表落後，推廣苗族傳統文化也能與友善環境並行，我希望讓孩子看到，創業不只是為了賺錢，也能對這片土地有所貢獻」陳芳分享創業理念。她不僅克服經濟壓力，更以行動落實環保理念，她選用可回收的永續材質來包裝商品，透過減少使用一次性塑膠來保護環境。陳芳除了在網路販售商品外，也在市集設攤展示自製家鄉美味及推廣苗族文化，讓民眾體驗穿著苗族傳統服飾，感受少數民族的美麗與韻味。

▲▼ 移民署築夢計畫助圓夢 陳芳讓苗族家鄉味在「嘉」生根 。（圖／移民署南區事務大隊 嘉義市服務站提供）

移民署南區事務大隊嘉義市服務站特地邀請陳芳擔任家庭教育課程講師，分享她和女兒築夢的心路歷程，鼓勵有興趣且符合資格的新住民朋友參加築夢計畫圓夢，並於現場和新住民朋友一起體驗苗族靛藍染技藝。

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，新住民及子女築夢計畫協助新住民朋友圓夢，並與各界分享築夢成果，增進社會大眾對新住民及子女的理解與尊重，促進多元文化交流。

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