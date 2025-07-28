被酸「罷免失敗還是過很好？」　鄭家純曝出道13年心酸：寧願少賺

記者施怡妏／綜合報導

726大罷免落幕，最終25件罷免案全數未通過。有位小草問鄭家純雞排妹「大罷免沒成功，妳還不是過得很好？」鄭家純透露，從19歲開始，總在政治表態與賺更多錢兩者之間苦惱，但她選擇前者，有次要去中國工作，被小粉紅糾正「是內地 」，她霸氣回「台灣的內地是南投，不賺就不賺，有什麼了不起。」

▲罷團舉辦晚會，鄭家純宣講。（圖／記者李毓康攝）

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鄭家純在臉書發文，過得好是因為事業發展期遇到前總統蔡英文執政，「不是馬英九的22K執政」，進入演藝圈第一年僅辛苦兩個月就開始賺錢，之後通告費一路上升，一次就破萬元，寫真也賣得不錯，累計銷量達數萬本。

此外，鄭家純在創業方面也有成績，第一次創業募資到3000萬元，近期第二次創業也有不錯成績，「確實在同年齡層來說是真的過得不錯。」鄭家純也提到，從19歲起多次面臨「政治表態」與「賺更多錢」兩者中抉擇，最終選擇政治表態，即便因此遭到謾罵、收入減少，也未曾動搖信念；每當有廠商找她合作，希望避免政治話題，她都拒絕了。

再過一個月就要32歲了，鄭家純坦言，「從來沒有後悔過，因為我知道很多事情比錢更重要，錢再賺就有了」，IG的精選動態仍保留2019年香港反送中運動事件，並非因為賺錢才發聲，「不然你看看那些為了賺更多錢能當變色龍的人。」

此外，鄭家純也分享年輕時曾赴中國工作，當時一趟錄影收入可達5到10萬元新台幣，有次她在臉書發文「要出國」，卻被中國網友指正應說「去內地」，她隨即回應「台灣的內地是南投」。她坦言，當時政治立場尚未像現在清晰，「但我知道台灣的內地就是南投，不賺就不賺，有什麼了不起。」