勞力發展分署大型假日市集熱夯！　茶酒創辦人曝：台灣之光

▲114年度大型假日市集：夢想啟航祭 創意無限趣活動現場 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄展覽館南館這個週末正熱鬧舉辦著一場盛大的活動，就是勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦的「114年度大型假日市集：夢想啟航祭 創意無限趣」。分署長郭耿華在致詞時呼籲大家要用「現金」鼓勵這些創業者，讓在地團體和協會，未來能夠有更多更大發展。

分署長郭耿華在致詞中表示，此次市集是為了展現高分署在陪伴地方產業成長和人才培育方面的豐碩成果，特別結合了多元培力計畫、創客小棧暨澎湖創客基地以及微型創業鳳凰這三項計畫，集結了來自高雄、屏東、澎湖、臺東地區的在地民間團體及創業者，共設有55個攤位。

▲搭配旅展，現場來了非常多的人潮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣茶酒品牌推出了「美人計」請現場民眾試喝 。（圖／記者吳奕靖攝）

郭分署長強調，舉辦這個活動最主要的目的，是希望吸引更多的朋友前來參觀，了解這些單位在多元、創客和創業鳳凰等方面的成果。他也懇請大家多多支持這些單位，多鼓勵他們，最重要的是「多買一點」。他還表示，也希望能夠鼓勵這些在地的團體和協會，未來能夠有更多更大的發展。

本次市集以「夢想及創意」為主題，精選了36家多元培力計畫單位和40家創客及鳳凰店家參與，提供豐富的手作體驗、各式風味美食、在地優質農特產以及特色遊程體驗券。其中不乏屢獲殊榮的優質品牌，例如榮獲113年國家人才發展獎的「永安區新港社區合作社」，帶來了經食品界米其林認證的無毒水產品和一日漁夫體驗遊程；以及113年微型創業楷模得主「狐說茶酒」，其結合臺灣茶與烈酒的獨特茶酒也備受矚目；還有「迎峰公司」現場展示的榮獲國際社會創業家培訓競賽（BCM）新創潛力獎的無蜇蜂場特殊遊程與食品。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長郭耿華致詞 。（圖／記者吳奕靖攝）

在眾多參展廠商中，現年30多歲的「狐說茶酒」創辦人許皓翔接受了採訪。他介紹說，他們的產品是茶酒，他利用茶葉釀製酒品，因為顧客反應良好，許多人希望購買整瓶，因此他們運用獨特的配方和專利，並請台灣的酒廠代工生產整套的產品。

許皓翔特別展示了今年最新推出的產品系列，其外觀設計獨特，採用了山水畫的捲軸式包裝，拉開後如同畫卷展開，整套瓶身可組成一幅完整的畫作。這套作品在今年7月剛入圍日本的Good Design Award設計比賽。

談及年輕人創業的辛苦之處，許皓翔表示，困難很多，最常見的問題是資金。他還發現，自己創業後遇到的第二個常見問題是，年輕人對於資源的掌握和運用其實沒有那麼成熟，導致許多人可能在創業一段時間後發現力不從心，無法達到預期目標，最終選擇放棄。

對於這次參加展覽的感受，許皓翔表示「感覺很好啊」，因為這是一個很好的場合，讓他們的產品能夠做更完整的露出。

市集活動將持續四天，從114年7月25日（週五）至28日（週一），每日上午10點開放入場。高分署誠摯邀請大家走進高雄展覽館，支持在地品牌，品味創意生活，感受地方無限潛力與獨特魅力！