新營義消杜忠洋榮獲全國救護志工菁英獎　累積4021小時守護生命

▲台南市新營義消救護分隊杜忠洋榮獲「2025年全國救護志工菁英獎」，專業與奉獻獲全國肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營義消救護分隊杜忠洋，經市府消防局推薦及內政部消防署嚴格遴選，榮獲「2025年全國救護志工菁英獎」，肯定他多年在急救專業與志願服務上的卓越表現與奉獻精神。

杜忠洋畢業於國立台北護理健康大學護理系，現就讀高雄醫學大學護理系碩士班，擁有扎實學術與臨床經驗。自2018年加入義消至今，累計服務年資6年8個月、協勤時數高達4021.5小時；他曾服務於亞東醫院及柳營奇美醫院急診，2022年返鄉投入新營救護分隊，除積極救援，也熱心傳承專業知識。

在專業資格上，他持有高級救護技術員（EMT-P）、PHTLS創傷救命術、ACLS指導員等多項證照，並於亞洲區緊急救護競賽（EMS Asia 2025）奪季軍，多篇救護專業論文登上醫學期刊。實務上，他多次參與OHCA、急性心肌梗塞、腦中風及重大外傷救援，幫助病患康復出院，深獲同仁與民眾肯定。

市長黃偉哲表示，杜忠洋以專業守護市民健康，是義消奉獻精神的最佳典範；消防局長李明峯則指出，他不僅技術一流，更有強烈的使命感與團隊精神，呼籲更多熱血市民加入義消行列，共同守護城市安全。