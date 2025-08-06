千萬特別獎三連發！　新營國道北全家超商財神眷顧不間斷

▲南區國稅局新營分局分局長楊政芬（右）親赴全家超商新營國道北店，張貼紅榜慶賀三度開出千萬特別獎。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2025年5-6月期統一發票日前開獎，新營國道北上的全家超商再次成為幸運焦點，這家人氣門市在近4年間已三度開出千萬元特別獎，刷新地方紀錄，成為南區稅務局的「金手指」熱店，南區國稅局新營分局分局長楊政芬特別親臨店內，張貼紅榜慶賀，與店家和消費者共享這波好運。

這次幸運得主只花了45元買一杯咖啡，便迎來財神爺眷顧，一舉贏得特別獎1000萬元。值得一提的是，該門市之前於2022年及2024年同樣在1月25日開出千萬特別獎，三次開獎均在相近時段，堪稱新營的「招財門市」。

新營分局提醒民眾儘速對獎，領獎期限至2025年11月5日，錯過可惜。分局也鼓勵大家多使用載具儲存發票，環保又方便，不僅能自動對獎，還能參加多項專屬獎項抽獎，像是100萬元大獎30組，2000元獎1萬6000組等，增加中獎機率。

此外，載具儲存發票還能省去千分之4的印花稅，獎金自動匯入設定的銀行帳戶，不必特地跑指定地點領獎，省時又省力，堪稱聰明又實用的理財小幫手。下一位千萬幸運兒，也許就是你！