高雄十全停車風波　影印店老闆闖派出所開嗆...監視器還原經過

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民一警分局十全路派出所近日爆發「停車風波」，一名派出所警員在所旁影印店門口暫停，遭店家進所要求移車，結果員警竟說「不移怎樣」？結果店家轉而向媒體投訴，引發社會議論，有看不下去的員警向《ETtoday新聞雲》投訴，指對方進到派出所嗆聲表示自己是警友，經調閱派出所內的監視器之後，透過譯文的方式還原，老闆當時是說「我是警友的朋友」。

《ETtoday新聞雲》10日接獲知情員警投訴，表示7日上午該名老闆來到派出所，一見面就是自稱警友，當場大聲咆哮，員警回應「那裡是合法路邊停車，為什麼不能停？」同時為維護警察尊嚴，嚴正回應老闆，「讓你在派出所咆哮？警察尊嚴要擺在哪？」並請老闆離開。

結果所長不但未替同仁發聲，反而在下午邀老闆上樓喝茶，試圖息事寧人。知情員警強調，這個部分可以調閱監視器查證是否屬實。對此，記者詢問三民一分局副分局長鍾睿賢，是否已經調閱相關監視器，這名老闆有沒有到派出所開嗆自己是警友，不過他刻意迴避這個問題，表示：「經查影印店老闆不是警友，全案已由督察組調閱駐地監視器影像調查釐清事件發生經過。」

經督察體系調閱駐地監視器畫面之後，仔細看完全部畫面跟音檔，透過譯文的方式還原，當時老闆進到派出所之後，並沒有表示「自己是警友」，而是說自己是「警友的朋友」。記者11日上午到三民一分局詢問時，副分局長洪茂榕表示應該要「敦親睦鄰」。

但其實在整件事情發生之後，有不具名的警官看到這件事之後，認為警察使用私車停放在「沒有畫紅黃線的區域」，不應該被提出質疑：「警察是否被針對，如果同樣情況發生在一般民眾身上，還會被這樣點名、上媒體嗎？再來長官態度引發基層不滿，合法停車遭驅趕，本應獲得長官支持，卻反被要求「忍一忍」，直言這種作法「讓同仁尊嚴掃地」，呼籲分局公布監視器畫面，直接公開派出所內監視器影像與收音，還原當天雙方互動，讓社會公眾檢視，「誰態度不佳，一目了然。」

