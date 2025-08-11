花東包機補助43架次已超越去年　觀光署估達6千萬元經濟效益

▲交通部觀光署推出花東旅遊境外包機獎助，今年已有43架次。（圖／花蓮縣政府提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後為加速觀光產業復甦，加上振興去年0403地震後的產業衝擊，交通部觀光署推出花東旅遊境外包機獎助，但被審計部指出，成效未如預期。觀光署表示，今年截至7月底已獎助達43架次、5,600人次，可望帶來6000萬元經濟效益，超越去年水準。

行政院2022年11月核定續辦「推動花東永續旅遊境外包機計畫（2023至2025年）」，總經費8010萬餘元，去年0403地震重創花東觀光，為加速產業復甦，觀光署加碼實施「鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊」方案，提高包機獎助額度。

審計部最新決算報告指出，2023年度實際獎助旅行社僅2家，包機4架次、旅客440人次；去年成效也未如預期，且航班來源均集中於東南亞，沒有自日本、韓國、港澳及菲律賓入境的包機航班，航點與旅遊市場拓展仍有強化空間。

觀光署表示，「花東永續旅遊境外包機計畫」已漸收成效，去年共獎助16架花東包機，較前年成長400%，而今年截至7月底也已獎助達43架次，超越去年全年總獎助架次，後續可望持續增加。

觀光署表示，2023年因疫情對全球旅遊市場帶來衝擊未完全和緩，包括國際油價上漲、航空公司機隊重整、主要客源市場旅客出境恢復力道趨緩等，且受到物價、人力成本上漲，整體旅遊成本墊高等因素，導致花東包機僅有4架次；而去年再受到0403花蓮地震、颱風等衝擊，對國際旅客赴花東旅遊意願及信心產生影響。

觀光署指出，去年7月至12月在花東包機獎助措施上，加碼獎助金額，全年度共有16架花東包機獲獎助，另協助香港快運自去年12月12日起執飛香港-花蓮每周4班定期包機迄今。截至今年7月底，已有來自香港、越南及泰國，共計43架次的國際包機獲獎助，預估招來國際旅客超過5,600人次，可帶動超過6000萬元的經濟效益。