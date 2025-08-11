　
花東包機補助43架次已超越去年　觀光署估達6千萬元經濟效益

▲▼此次越南遊客將搭乘越捷航空A321直飛往返花蓮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲交通部觀光署推出花東旅遊境外包機獎助，今年已有43架次。（圖／花蓮縣政府提供）

記者周湘芸／台北報導

疫後為加速觀光產業復甦，加上振興去年0403地震後的產業衝擊，交通部觀光署推出花東旅遊境外包機獎助，但被審計部指出，成效未如預期。觀光署表示，今年截至7月底已獎助達43架次、5,600人次，可望帶來6000萬元經濟效益，超越去年水準。

行政院2022年11月核定續辦「推動花東永續旅遊境外包機計畫（2023至2025年）」，總經費8010萬餘元，去年0403地震重創花東觀光，為加速產業復甦，觀光署加碼實施「鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊」方案，提高包機獎助額度。

審計部最新決算報告指出，2023年度實際獎助旅行社僅2家，包機4架次、旅客440人次；去年成效也未如預期，且航班來源均集中於東南亞，沒有自日本、韓國、港澳及菲律賓入境的包機航班，航點與旅遊市場拓展仍有強化空間。

觀光署表示，「花東永續旅遊境外包機計畫」已漸收成效，去年共獎助16架花東包機，較前年成長400%，而今年截至7月底也已獎助達43架次，超越去年全年總獎助架次，後續可望持續增加。

觀光署表示，2023年因疫情對全球旅遊市場帶來衝擊未完全和緩，包括國際油價上漲、航空公司機隊重整、主要客源市場旅客出境恢復力道趨緩等，且受到物價、人力成本上漲，整體旅遊成本墊高等因素，導致花東包機僅有4架次；而去年再受到0403花蓮地震、颱風等衝擊，對國際旅客赴花東旅遊意願及信心產生影響。

觀光署指出，去年7月至12月在花東包機獎助措施上，加碼獎助金額，全年度共有16架花東包機獲獎助，另協助香港快運自去年12月12日起執飛香港-花蓮每周4班定期包機迄今。截至今年7月底，已有來自香港、越南及泰國，共計43架次的國際包機獲獎助，預估招來國際旅客超過5,600人次，可帶動超過6000萬元的經濟效益。

快訊／鄭麗君宣布：成立線上專區　台美關稅談判會公開沒有黑箱
快訊／鄭麗君宣示：台美關稅談判爭取再降稅率＋不要疊加
捐款人崩潰！2.6億善款「僅4%做公益」
黃國昌表態選新北市長！藍委提可比民調　洪孟楷：但勿重蹈202
LIVE／台灣怎因應關稅疊加「20＋N」？　鄭麗君出面說明
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

相關新聞

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法最高1萬元補助

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法最高1萬元補助

台南市政府8日上午於永華市政中心召開「丹娜絲颱風災後復原進度記者會」，由市府祕書長尤天厚主持，邀集工務局及經發局分別說明災區房屋修繕、拆除補助，以及受災店家援助方案。

大豪雨災損車輛補助上路線上、書面同步申辦減輕修車負擔

大豪雨災損車輛補助上路線上、書面同步申辦減輕修車負擔

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

風災滿月1／「只求一個遮風避雨地方」　丹娜絲掀起「國有地」難解題

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

台南市議會臨時會登場黃偉哲率隊報告風災應變、研議補助加碼

