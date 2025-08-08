　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

▲祕書長尤天厚於記者會中說明災後房屋修繕、拆除補助細節。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府8日上午於永華市政中心召開「丹娜絲颱風災後復原進度記者會」，由市府祕書長尤天厚主持，邀集工務局及經發局分別說明災區房屋修繕、拆除補助，以及受災店家援助方案。

尤天厚表示，在中央與市府合作下，多數災區居民已完成工班媒合，部分民眾則選擇自行修繕或拆除，或因房屋閒置、損害輕微而暫不處理。

工務局指出，目前已洽定156家廠商協助修繕與拆除，媒合完成案件1,078件，其中102件已簽約、21件施工中、7件完工。第一類（修繕補助）：透過政府媒合廠商進行修繕者，於8月17日前簽約可申請補助2萬元。第二類（拆除補助）：民眾自行僱工拆除，於9月30日前完成者，同樣可申請補助2萬元。申請時須檢附身分證影本、施工前後照片（應呈現門牌）、廠商簽約證明或拆除完成日期等資料。另，若委託政府媒合工班拆除，不分弱勢戶或一般戶，費用全額由政府負擔。申請需附房屋所有權證明文件、損壞照片及共有人同意書（如適用）。

經發局宣佈，凡位於行政院公告災區、具稅籍登記的商業店家，以及地方政府列管的傳統市場與夜市攤商，若有鐵捲門、招牌、展示架等生財器具毀損，可申請每家1萬元補助。申請須附毀損照片或證明、受款帳戶影本及其他相關文件。經發局設有專線提供諮詢：一般店家：溪北 06-6322231 分機6931；溪南 06-2991111 分機1447；市場或夜市攤商：06-2796269（分機229 溪北、213 溪南、241 夜市）。尤天厚強調，市府同時在盤點安置場所，盼在未來災害發生前先行部署，降低災損。

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法　最高1萬元補助

大豪雨災損車輛補助上路線上、書面同步申辦減輕修車負擔

台南市於7月28日至8月2日間，受大豪雨與西南氣流強降雨影響，多處行政區發生淹水災情，不少民眾車輛泡水或遭外力毀損，台南市政府比照「丹娜絲颱風車輛慰助標準」，針對災後維修或報廢費用提供慰助金，8日起至8月29日開放申請，並同時提供書面與線上申辦兩種管道。

台南柳營廠房怪手機具起火　消防迅速撲滅

新北社區舊屋換新裝！市府立面修繕補助展現整維成果

幣安空投災區用戶！慈善援助達120萬美元

95歲阿公一早外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

