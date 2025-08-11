花蓮海是生活節登場！體驗揚帆航海夢　學員：新奇難忘又驚艷

▲活動包含食魚教育體驗、天文望遠鏡實作教學、SUP立式划槳或獨木舟、重型帆船操作以及夜航觀星等豐富行程。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所主辦的「海是生活節」系列活動之一的「追尋青春的航海夢」於8月9日啟航，活動為期兩日，帶領20位參與民眾深入體驗多樣的海洋活動，展現花蓮獨特的濱海魅力。活動內容包含七星潭洄遊吧食魚教育體驗、天文望遠鏡實作教學、SUP立式划槳或獨木舟、重型帆船操作以及夜航觀星等豐富行程，吸引不少市民熱情參與。





花蓮市長魏嘉彥10日前往花蓮港，親自參與並體驗帆船操作課程，與民眾一同感受乘風破浪的海洋魅力。在專業教練的指導下，學員們逐步學習操控風帆與船槳，實際登船出海，體驗水手訓練的樂趣與挑戰。





魏嘉彥表示，非常高興見到這麼多市民踴躍報名參與「海是生活節」，這顯示大家對海洋活動的熱忱與好奇。他強調，花蓮坐擁壯闊海岸線與豐富的海洋資源，市公所希望透過一系列的教育性與體驗性活動，讓更多人了解海洋、親近海洋，進一步提升在地居民對海洋文化的認同感與參與感。





來自市區的蔡先生分享道，這是他首次參與海是生活節的活動，對於活動內容感到非常驚艷，尤其夜間帆船航行的體驗最令他印象深刻。他表示，能夠在夜晚於大海上仰望星空，是一場極為新奇又難忘的經歷。





魏嘉彥也提到，未來市公所將持續規劃更豐富多元的海是生活節活動，並期盼結合原住民族文化，拓展至南島語系的海洋文化內容。他指出，日前更特別邀請來自紐西蘭的造船師 Heemi Eruera 來訪，雙方已展開初步的文化與知識交流，希望未來能透過國際合作，讓更多花蓮市民接觸與了解南島語族深厚的航海智慧與文化資產。

此次海是生活節的遊程，不僅強化了民眾對海洋教育的認識，也為花蓮市夏季活動再添亮點。目前海是生活節仍有少數名額可供報名，更多活動資訊與報名方式，請至花蓮市文化觀光資訊網查詢：https://reurl.cc/Gn6E2D。

