出道作「預約排行第一」！SOD台灣女優齋齋心得曝：嚇死我了

▲齋齋曬預約排行第一的截圖。（圖／翻攝自Threads／creampufff37）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本成人產業龍頭 Soft On Demand（SOD）日前宣布，簽下首位來自台灣的專屬AV女優「齋齋いつき（Saisai Itsuki）」，首部宣傳片還跟台北101一起入鏡。齋齋10日在Threads貼出預約排行榜第一的截圖，文中驚呼「嚇死我了啦！」讓網友笑翻。

齋齋いつき昨（10）日貼出截圖，只見她的作品在每日排行榜第一名，「今天日本粉絲告訴我才知道，第一名喔…嚇死我了啦！」震驚的語氣讓不少網友笑翻，貼文也引發討論，「我的演算法竟然也讓我滑到本人的帳號了，這是在告訴我該去看個片支持一下囉？」「竟然被齋齋觸擊了，老師大賣。」

還有網友表示，「請容我叫一聲老師好！」「已購數位版支持」、「什麼，這麼正的女優而且竟然是台灣的～」、「太猛惹」、「因為太甜美了，所以才第一名」、「怎麼感覺該買了」、「謝謝妳為了世界和平獻出一份心力。」

據了解，齋齋過去以網紅身分活躍於社群網站，擁有甜美臉蛋、率直性格，同時還會中、日、英3種語言。她會成為專屬女優，是自己主動前往日本SOD總部面試，並成功獲得片商青睞，成為成人片商SOD史上第一位百分百台灣血統的專屬女優。