生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出道作「預約排行第一」！SOD台灣女優齋齋心得曝：嚇死我了

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／creampufff37）

▲齋齋曬預約排行第一的截圖。（圖／翻攝自Threads／creampufff37）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本成人產業龍頭 Soft On Demand（SOD）日前宣布，簽下首位來自台灣的專屬AV女優「齋齋いつき（Saisai Itsuki）」，首部宣傳片還跟台北101一起入鏡。齋齋10日在Threads貼出預約排行榜第一的截圖，文中驚呼「嚇死我了啦！」讓網友笑翻。

齋齋いつき昨（10）日貼出截圖，只見她的作品在每日排行榜第一名，「今天日本粉絲告訴我才知道，第一名喔…嚇死我了啦！」震驚的語氣讓不少網友笑翻，貼文也引發討論，「我的演算法竟然也讓我滑到本人的帳號了，這是在告訴我該去看個片支持一下囉？」「竟然被齋齋觸擊了，老師大賣。」

還有網友表示，「請容我叫一聲老師好！」「已購數位版支持」、「什麼，這麼正的女優而且竟然是台灣的～」、「太猛惹」、「因為太甜美了，所以才第一名」、「怎麼感覺該買了」、「謝謝妳為了世界和平獻出一份心力。」

據了解，齋齋過去以網紅身分活躍於社群網站，擁有甜美臉蛋、率直性格，同時還會中、日、英3種語言。她會成為專屬女優，是自己主動前往日本SOD總部面試，並成功獲得片商青睞，成為成人片商SOD史上第一位百分百台灣血統的專屬女優。

08/10 全台詐欺最新數據

日艦「誤闖中國領海」2度遭砲擊　涼月號艦長下場曝光

超商買可樂　報電話累點 ！回家見「手機跳出1訊息」妹子怕爆

中國很難應對！　美財長揭「1根本差異」是最大挑戰

躲冷氣房也會中暑　醫示警「孩童是高危險群」嚴重恐休克

林逸欣「爸媽根本預言家」　婚禮影片1幕又暖翻萬人：心態超讚

驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

《鬼滅之刃》電影破百億「原作者拿超少」！本人不露臉…日媒算天價收入

缺工成建築安全破口　結構大師提1招「杜絕鋼筋綁紮不確實」

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵：破紀錄了

2025「新竹X梅竹黑客松」　即日起報名開跑

網友幫算命「今年運勢好」 趙露思虧「全錯」：好在哪！

楊柳颱風11日上午從沖繩東南海域往西移動，中央氣象署與日本氣象廳都紛紛南修楊柳的移動路徑，預計對台影響越來越大。日本氣象廳則預估，楊柳將持續增強，並在12日至13日逼近沖繩先島群島，期間可能夾帶暴風圈通過。隨後繼續往台灣移動，14日上午颱風會在中國大陸登陸。

關鍵字：

AV女優SOD台灣齋齋いつき成人產業

讀者迴響

