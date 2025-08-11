台北有望颱風假？楊柳直撲「8縣市暴風侵襲率破8成」　雨最猛時間曝

▲楊柳路徑預測。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

今年第11號颱風「楊柳」持續朝台灣逼近，強度有望在11日清晨增強為中度颱風，周二（12日）海上、陸上警報可能同步發布，周三（13日）至周四（14日）對台灣的威脅達到高峰。中央氣象署最新「120小時颱風暴風圈侵襲機率」顯示，目前全台已有8縣市暴風侵襲率超過80%，合計全台12縣市遭暴風侵襲機率破70%。

氣象署指出，楊柳目前位於鵝鑾鼻東方約1500公里處，向西以每小時約21公里速度前進，最快於12日發布海上警報，晚間或夜間發布陸上警報，預計13日穿越甚至登陸台灣。

▲楊柳颱風逼近，12縣市暴風侵襲率破8成。

中央氣象署10日晚間發布最新「120小時颱風暴風圈侵襲機率」，包括新竹市、新竹縣、苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭及花蓮等8縣市，暴風侵襲率均超過80%，大台北地區台北市、新北市、桃園市也有7成以上的機率，合計全台12縣市遭暴風侵襲機率破70%，雲林、基隆、嘉義及金門等地也需嚴防強風。

▲各地風雨預測。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風雖有風切及乾燥空氣影響，但因海溫偏高，仍有增強為中颱的可能，且通過台灣期間風雨強勁，呼籲民眾不可輕忽。

氣象署提醒，未來兩天北部、東北部及東部將有明顯陣雨或雷雨，中南部則有短暫陣雨或雷雨，部分東部及南部山區恐有局部豪雨以上等級降雨。周四下半天颱風遠離，雨勢逐漸趨緩，但西半部與東南部仍有局部短暫陣雨，午後雷陣雨機率也仍存在。