青春創意防中毒！台南青少年四格漫畫賽172件參賽　優勝作品挺進全國

▲台南青少年四格漫畫競賽吸引172件作品參賽，優勝作品將代表本市角逐全國。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府4月舉辦的「2025年防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」，歷經3個多月徵件與評選，於7月底圓滿落幕。今年共吸引全市國、高中生踴躍參與，總計收到172件作品，學生們以詼諧生動的畫風，將防範一氧化碳中毒的知識融入日常情境，既有趣又具警示效果。

消防局8月6日邀請台南大學視覺藝術與設計學系副教授李香蓮、東海大學美術系講師林彥良及危險物品管理科長陳雄森擔任評審，依專業性、創意性及技巧表現進行評比，最終選出國中組與高中組各6件優選作品，將代表台南市提報內政部消防署參加全國總決賽；另各組佳作15名，也將獲頒獎狀與紀念品，並由所屬學校公開表揚。

市長黃偉哲表示，本次比賽讓年輕學子以趣味創作方式學習防災知識，也提醒更多家庭檢視液化石油氣與燃氣熱水器的使用安全。消防局長李明峯則指出，一氧化碳中毒常因生活小細節忽視而發生，如洗澡時燃氣熱水器未保持通風、陽台加蓋晾衣導致空氣不流通等。未來將把優勝作品製成宣導文宣與海報，並結合網路媒體加強曝光，讓防災觀念更深入人心。