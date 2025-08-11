　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

青春創意防中毒！台南青少年四格漫畫賽172件參賽　優勝作品挺進全國

▲台南青少年四格漫畫競賽吸引172件作品參賽，優勝作品將代表本市角逐全國。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南青少年四格漫畫競賽吸引172件作品參賽，優勝作品將代表本市角逐全國。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府4月舉辦的「2025年防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」，歷經3個多月徵件與評選，於7月底圓滿落幕。今年共吸引全市國、高中生踴躍參與，總計收到172件作品，學生們以詼諧生動的畫風，將防範一氧化碳中毒的知識融入日常情境，既有趣又具警示效果。

▲台南青少年四格漫畫競賽吸引172件作品參賽，優勝作品將代表本市角逐全國。（記者林東良翻攝，下同）

消防局8月6日邀請台南大學視覺藝術與設計學系副教授李香蓮、東海大學美術系講師林彥良及危險物品管理科長陳雄森擔任評審，依專業性、創意性及技巧表現進行評比，最終選出國中組與高中組各6件優選作品，將代表台南市提報內政部消防署參加全國總決賽；另各組佳作15名，也將獲頒獎狀與紀念品，並由所屬學校公開表揚。

▲台南青少年四格漫畫競賽吸引172件作品參賽，優勝作品將代表本市角逐全國。（記者林東良翻攝，下同）▲台南青少年四格漫畫競賽吸引172件作品參賽，優勝作品將代表本市角逐全國。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，本次比賽讓年輕學子以趣味創作方式學習防災知識，也提醒更多家庭檢視液化石油氣與燃氣熱水器的使用安全。消防局長李明峯則指出，一氧化碳中毒常因生活小細節忽視而發生，如洗澡時燃氣熱水器未保持通風、陽台加蓋晾衣導致空氣不流通等。未來將把優勝作品製成宣導文宣與海報，並結合網路媒體加強曝光，讓防災觀念更深入人心。

▲台南青少年四格漫畫競賽吸引172件作品參賽，優勝作品將代表本市角逐全國。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐1.1億公益款！　高䠷名模戴銬移審畫面曝
楊柳上個類似路徑是「康芮」！　2地慎防劇烈風雨
快訊／澳洲宣布　將正式承認巴勒斯坦國
熊本發「避難警報」！疏散1600人　新幹線停駛
父告別式！顏清標激動落淚　藍綠白大咖到場致意
快訊／富邦悍將宣布　Thank You富藍戈！
楊柳接近輕颱上限！　氣象粉專：周三午穿越台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025「新竹X梅竹黑客松」　即日起報名開跑

台南5所新建公共化幼兒園聯合揭牌　黃偉哲：打造不輸國際的教學環境

成功鎮阿美族文化節　新豐派出所深入推廣交安與防詐宣導

營造關山小鎮成為藝文之鄉　授課教畫畫學員感到好有成就感

台南安南台江大道逆向車禍！　轎車貨車對撞翻覆3人輕傷送醫

台東永樂警前進校園　夏令營傳遞暑期安全觀念

青春創意防中毒！台南青少年四格漫畫賽172件參賽　優勝作品挺進全國

豪雨過後落實防疫三步驟　第一步是不要直接接觸汙水汙泥

新北市長盃原民籃球賽16隊激戰　花蓮萬榮、秀林隊伍跨縣爭冠

《大風之島》壓軸閉幕！新北「島嶼視線」影展圓滿落幕

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

2025「新竹X梅竹黑客松」　即日起報名開跑

台南5所新建公共化幼兒園聯合揭牌　黃偉哲：打造不輸國際的教學環境

成功鎮阿美族文化節　新豐派出所深入推廣交安與防詐宣導

營造關山小鎮成為藝文之鄉　授課教畫畫學員感到好有成就感

台南安南台江大道逆向車禍！　轎車貨車對撞翻覆3人輕傷送醫

台東永樂警前進校園　夏令營傳遞暑期安全觀念

青春創意防中毒！台南青少年四格漫畫賽172件參賽　優勝作品挺進全國

豪雨過後落實防疫三步驟　第一步是不要直接接觸汙水汙泥

新北市長盃原民籃球賽16隊激戰　花蓮萬榮、秀林隊伍跨縣爭冠

《大風之島》壓軸閉幕！新北「島嶼視線」影展圓滿落幕

中國很難應對！　美財長揭「1根本差異」是最大挑戰

躲冷氣房也會中暑　醫示警「孩童是高危險群」嚴重恐休克

林逸欣「爸媽根本預言家」　婚禮影片1幕又暖翻萬人：心態超讚

驚險影片曝！土耳其強震30人傷亡「清真寺倒塌」　她這動作避開死神

《鬼滅之刃》電影破百億「原作者拿超少」！本人不露臉…日媒算天價收入

缺工成建築安全破口　結構大師提1招「杜絕鋼筋綁紮不確實」

黃仁勳「為何能翻轉H20禁令？」　旅美教授曝3大關鍵：破紀錄了

2025「新竹X梅竹黑客松」　即日起報名開跑

韋蘭德達成生涯3500K里程碑　但巨人0比8不敵國民吞完封敗

恐怖！家暴男帶尖刀「刺穿隨身包」騎車找前女友　終於被押

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

地方熱門新聞

「島語」8/22插旗高雄漢神　1方法免預約

豪雨過後落實防疫三步驟

台南安南台江大道逆向車禍！轎車貨車對撞翻覆3人輕傷送醫

北海岸公車路網大升級　3快線拚無縫接駁

台南安平道壇祈安法會登場宗教文化凝聚善念

新北市長盃原民籃球邀請賽　16隊火熱交鋒

台南青少年四格漫畫賽172件參賽　優勝作品挺進全國

新北「島嶼視線」影展圓滿落幕

豪雨催生山苦瓜霸佔中央圓環台南水道博物館雨後生態驚喜現身

十二首情詩流動！台東工藝國際駐村啟動

台南麻豆關帝廟工寮火警20平方公尺倉庫包材燃燒幸無人傷亡

黃偉哲邀長輩「健康吃、健康玩」樂活台南

台東永樂警前進校園　夏令營傳遞暑期安全觀念

特斯拉雪隧撞壁　駕駛：沒開輔助駕駛

更多熱門

相關新聞

貓被畫成漫畫　本尊照曝千人猛讚

貓被畫成漫畫　本尊照曝千人猛讚

靈魂畫手是妳！住在台中市的玳瑁貓Nana日前剛被領養，沒想到牠一點也不怕生，很快就適應新環境，還會和家人撒嬌。飼主E媽的女兒決定把Nana的可愛日常，畫成四格漫畫記錄下來，只見她把貓咪想抱抱時、想玩時、想吃飯時的樣子完美呈現，草稿圖在臉書曝光後，吸引千人敲碗「本尊」萌照。

20家出版社搶！小熊蛋糕店首PO十萬轉貼

20家出版社搶！小熊蛋糕店首PO十萬轉貼

新竹市105年度防災教育藝文比賽頒獎

新竹市105年度防災教育藝文比賽頒獎

《結城友奈是勇者》四格漫畫躍大螢幕

《結城友奈是勇者》四格漫畫躍大螢幕

超萌貓咪裝「小丸子喵」秋季登場

超萌貓咪裝「小丸子喵」秋季登場

關鍵字：

中毒台南四格漫畫

讀者迴響

熱門新聞

知名美妝部落客荔枝兒離世

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

楊柳加速又南修！　最新動向曝

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直接撞過來　全台變天「雨最大」地區曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

陳零九「帶D級JKF女郎」遊澳門　閃兵交保沒閒著

更多

最夯影音

更多

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面