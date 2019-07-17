超過20家出版社搶出版！安慰朋友畫「小熊蛋糕店」首PO破十萬轉貼



▲日本推特上首PO就爆紅的四格漫畫「小熊蛋糕店」，被超過20家出版社爭相搶出版。（圖／木馬文化提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

日本漫畫家假面凸（カメントツ）當初只是為了想安慰一位心情不好的朋友，無意間創作了「小熊蛋糕店」的四格漫畫，想逗他開心，同時放上推特（Twitter）分享，沒想到發布當天就獲得25萬個「喜歡」和破10萬次轉推，甚至有20家以上出版社爭相邀約出版，創下6天內確定出書的超速紀錄。目前《小熊蛋糕店》全系列3冊累積銷量已達50萬本！

▲日本漫畫家當初只是為了想安慰一位心情不好的朋友，創作了「小熊蛋糕店」的四格漫畫，卻意外在當天超過10萬轉貼爆紅。

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漫畫中這間「小熊蛋糕店」的店長，是隻毛色有如舒芙蕾般蓬鬆柔軟的小熊，一名人類被牠的天真無邪給萌到，收編成為店員，從此一熊一人在小熊蛋糕店獻上超療癒的甜點。

不過提到《小熊蛋糕店》的創作緣由，其實是身為漫畫家的假面凸（カメントツ）某天看一位朋友垂頭喪氣，便想到「以小學生般可愛又天真的小熊」為主角，畫了一段四格漫畫逗朋友開心，同時也放上推特分享，卻意外造成極大回響。



▲如今《小熊蛋糕店》在台灣由木馬文化出版發行。



四格漫畫在日本推出後，當地AMAZON讀者也給予不少五顆星評語，「最近遇上太多壞事，變得很神經質、心很累，讀了《小熊蛋糕店》覺得身心靈都放鬆了。」「畫風清新，有如繪本，內容可愛得讓人融化。讀完後讓人心暖暖。」「可愛死了wwwwww」

如今《小熊蛋糕店》在台灣由木馬文化出版發行，他們也期待小熊店長、店員先生可以帶給台灣讀者更多溫暖與勇氣，一掃每天的疲憊與沮喪。