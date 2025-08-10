　
地方 地方焦點

台南做工行善團齊心修繕　助弱勢修家園援災民安置所

▲台南市勞工局持續號召「做工行善團」志工，協助弱勢家庭改善居住環境，並在丹娜絲颱風過後投入災後重建。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局持續號召「做工行善團」志工，協助弱勢家庭改善居住環境，並在丹娜絲颱風過後投入災後重建。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實黃偉哲市長推動的「希望家園」願景，台南市勞工局持續號召「做工行善團」志工，協助弱勢家庭改善居住環境，並在丹娜絲颱風過後投入災後重建，至今規劃修繕14戶房屋，已完成5戶，目前七股區1戶、官田區7戶修繕進行中，後壁區上茄冬1戶將於8月15日啟動。

▲台南市勞工局持續號召「做工行善團」志工，協助弱勢家庭改善居住環境，並在丹娜絲颱風過後投入災後重建。（圖／記者林東良翻攝，下同）

8月10日行善團兵分多路，一組由木工工會與電氣工會前往七股區城內修繕弱勢戶房屋，另兩組志工則分赴北門區玉湖國小與雙春國小，搬運災民安置所所需傢俱，展現專業與溫暖兼具的行動力。林美燕議員除捐助修繕費用，並帶飲品及蛋糕慰勞志工。

▲台南市勞工局持續號召「做工行善團」志工，協助弱勢家庭改善居住環境，並在丹娜絲颱風過後投入災後重建。（圖／記者林東良翻攝，下同）

七股區的金姓案主為低收入戶，雙親早逝，與哥哥相依為命，生活仰賴微薄薪資與政府津貼。丹娜絲颱風重創家屋後，屋頂與內部嚴重損毀，行善團接獲通報後分批展開修繕，包括電氣工會斷電與臨時電設、泥水工會拆除與清運屋頂、電子機械加工工會施作鐵皮、電氣工會室內配線、木工工會室內裝潢與天花板施工、鋁製品工會安裝鋁窗等，逐步讓案家重獲安全舒適的生活環境。

▲台南市勞工局持續號召「做工行善團」志工，協助弱勢家庭改善居住環境，並在丹娜絲颱風過後投入災後重建。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同時，木工工會與志願服務協會志工也自官田二手傢俱倉庫搬運傢俱至安置所，讓受災居民能即時獲得基本生活設備。餐飲產業工會郭國仁理事長更貼心準備午餐，讓志工在烈日下服務依然暖心暖胃。

▲台南市勞工局持續號召「做工行善團」志工，協助弱勢家庭改善居住環境，並在丹娜絲颱風過後投入災後重建。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，做工行善團迄今已完成301戶房屋修繕（黃偉哲市長任內完成220戶），感謝志工長年付出。今日更出現多組家庭檔共同出勤，包括父女檔、父子檔、母子檔與夫妻檔等，無論修繕或搬運物資，都展現了對弱勢與受災民眾無私的關懷，正是「做工行善」最動人的實踐。

▲台南市勞工局持續號召「做工行善團」志工，協助弱勢家庭改善居住環境，並在丹娜絲颱風過後投入災後重建。（圖／記者林東良翻攝，下同）

