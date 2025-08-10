豪雨催生山苦瓜霸佔中央圓環　台南水道博物館雨後生態驚喜現身

▲園區內出現手掌般巨大的菇菌，引來遊客駐足拍照。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

接連豪雨刺激植物快速生長，台南市山上花園水道博物館園區內驚現多樣雨後奇觀，不僅發現手掌大的菇菌，中央圓環更被山苦瓜蔓藤迅速覆蓋，幾乎霸佔大半圓環，引發遊客驚呼，甚至有民眾專程前來摘取，館方提醒，野生植物仍有一定風險，請勿隨意採食，以免釀成憾事。

▲台南山上花園水道博物館雨後中央圓環被山苦瓜迅速攀爬覆蓋，蔚為奇觀。（記者林東良翻攝，下同）

台南市立博物館館長何秋蓮表示，水道博物館前身為1922年落成的台南水道，過去負責供應市區民生用水，一般人難以進入。1980年代後一度荒廢，使園區草木近百年來幾乎自由生長。自2011年開始整修、2019年正式開館後，館方保留了多處原生綠林，每年都能在園區發現新的動植物驚喜。

館方指出，戰後自來水公司員工曾於園區種植芒果、龍眼、蓮霧等果樹，鳥類也將火龍果、山苦瓜等種子帶入園內繁衍，近年陸續發現山藥、山苦瓜及多種原生野菜。今年雨水豐沛，這些植物成長迅速，加上各類菇菌同時出現，讓園區成為雨後生態樂園。

▲館方提醒民眾野生植物可能有風險，請勿隨意摘取食用。（記者林東良翻攝，下同）

水道博物館表示，以往夏季因綠蔭不足，遊客量較少，如今補植的林木已逐漸成蔭，並結合攀樹、手作、蜂農體驗等活動，吸引遊客夏天來吹涼風、賞生態，成為另類消暑選擇。