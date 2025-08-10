豪雨重塑菜寮溪地貌　台南左鎮化石園區籲化石迷勿單獨行動

▲園區提醒化石迷結伴同行，勿獨自深入陌生溪段，確保安全。（台南左鎮化石園區提供）

記者林東良／台南報導

台南左鎮知名化石收集地「菜寮溪」在連日豪雨後水位暴漲，一度迫使橋梁封閉，豪雨退去，左鎮化石園區巡查發現，洪水侵蝕與泥砂堆積已重塑部分溪段地貌，局部落差超過3公尺，園區警告新堆積的淤泥含水量高且鬆軟，極易陷人其中無法脫困，呼籲化石愛好者切勿單獨行動，也不要深入陌生溪段，以免發生危險。

園區指出，菜寮溪流域地層橫跨多個地質時期，能同時出土海相與陸相化石，包括貝類、珊瑚、魚類等海洋生物化石，以及象類、鹿類等已滅絕大型哺乳動物化石。這些化石是研究台灣古氣候與地形變遷的重要依據，也被譽為台灣地質演化的「活教材」，與澎湖水道、墾丁龍蝦洞並列台灣三大化石動物群產地。

今年暑假，北、中、南三地博物館同步推出化石主題展覽，左鎮化石園區舉辦《遠古爬爬走》特展，國立自然科學博物館推出《鯨掘》，國立台灣博物館則舉辦《台灣有犀》特展，掀起化石熱潮，吸引民眾走進博物館與野外化石產地。園區提醒，野外環境變化迅速，潛在風險遠高於室內參觀。

▲連日豪雨讓菜寮溪水位暴漲，溪床部分地形改變，落差超過3公尺。（台南左鎮化石園區提供）

左鎮化石園區強調，夏季山區午後易因熱對流引發暴雨，短時間內可能造成溪水暴漲與地形崩塌，增加單獨探勘危險性。化石迷若要進行野外觀察或採集，應結伴同行並告知家人行程，最好聘請熟悉地形的當地嚮導，以避免誤入危險地段。園區呼籲，在追尋遠古遺跡的同時，也要守護自身安全，才能安心探索這片蘊藏台灣數百萬年歷史的珍貴溪谷。