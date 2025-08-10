　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

▲▼民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

南部接連遭颱風與豪雨重創，災情慘重，總統賴清德也多次南下勘災。民進黨台南立委林俊憲今（10日）強調，萬事莫如救災急，救災最強調速度，也清楚知道南部是支持民進黨最重要的區域，若救災救不好，不僅是賴清德個人民調下滑，民進黨將全黨受傷害；然而，藍白卻將救災當作政治事件操作，甚至中共假訊息也不斷扭曲、攻擊。不過，他相信，災民都清楚是誰在幫忙。

林俊憲今透過自錄影片強調，萬事莫如救災急，救災最強調速度，第一時間應變和應急非常重要，像房子吹壞了怎麼辦？一時間無法修復，他就拆自己的選舉看板帆布，原先想說拆100面，後來發現災情太嚴重，拆了280多面，各界也因此注意到災區需要什麼，陸續送來至少3、4千面帆布等資源。因此，救災需要團隊、應變速度和各界愛心幫忙，救災也是台南目前最重要的工作，總統賴清德也多次南下勘災，統整中央和地方各單位、部會。

林俊憲表示，南部是民進黨最重要的支持區域，目前救災工作已進入最後階段，也就是災後復原重建，像是破損的房子有2、3萬戶怎麼辦？缺料又缺工需要全國工班進駐，「這種事情我們都必須要來做」，大家也清楚，救災如果沒有做好，不只是總統的事，民進黨整黨將受到傷害，因此現在也有很多假新聞攻擊，而藍白將其視為政治事件來操作，甚至中共假訊息也不斷扭曲。

林俊憲認為，藍白很清楚，因為受災地區在南部，若將其視為民進黨執政不利、救災失敗來打擊，那民進黨在南部支持度何止是賴清德個人民調下跌，甚至可以把整個民進黨拖下來，「我們很清楚」，但災民更清楚，是誰不分日夜在幫助大家，讓災區民眾在最短時間感受溫暖，甚至進入從建工作，這不是短期內可完成的。

林俊憲指出，災後重建是條漫漫長路，到目前為止還有1萬多戶要完成，再多人力、物力都需要時間來完成。一步一腳印，民進黨必須全黨投入，自己更是責無旁貸，包括拆帆布、組織後援會志工及聘請重型機械到災區，與災民站在一起來面對天然傷害與挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救
特斯拉雪隧自撞輪框飛了！　北向一度塞爆
快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜
人氣名店起火！　民眾端肉圓衝出店
日30歲人氣女星無預警閃婚！老公是「大11歲諧星」　共同聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

陳佩琪都聽哭了　黃國昌拋：民眾黨七周年一定帶柯文哲回來歡度

批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

揭經濟部「美國關稅對台衝擊報告」失真　凌濤批賴清德欺騙國人

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

羅明才接立院副院長？藍批造謠　他諷老柯助理：吳思瑤接總召咧

批民進黨早知疊加關稅卻無作為　游淑慧舉日本為例：罪加一等

揪經部關稅報告「沒搞清楚疊加問題」　許宇甄：綠卻無恥質疑外界

不畏中國施壓！菲律賓重申挺台海和平　外交部致謝：將續深化合作

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

為楊瓊瓔站台助講　王惠美激喊：又沒殺人放火為什麼要罷免？

金正恩2心腹罕見「秘密訪中」！　行蹤成謎

台南安平道壇祈安法會登場　黃偉哲：宗教文化凝聚善念

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址　原店營業至8月25日

特斯拉雪隧撞壁！車上4人無傷　交通壅塞40分鐘

Jennie素顏美肌宛如學生妹　清純模樣與性感表演反差強烈

想懷孕別亂算排卵期！醫揭「黃金7天」最容易中

日本宇佐神宮鎮座第1300年！跟著在地人參拜一年一度重要神事

合庫薪轉戶1個月沒撥薪終止服務　兆豐涉詐戶存不到千元直接關帳

東奧游泳國手黃渼茜世運會奪銀！　轉戰蹼泳表現更亮眼

台日合作布袋戲登ANIMAX！日本「搖滾教主」親配音喊話：人偶很性感

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

政治熱門新聞

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

民進黨性平部主任遭肉搜「老公是香港人」　青鳥出征灌爆

邱鎮軍認買雲豹　賴品妤：台股上千家偏要贊助我

藍委持雲豹股票　賴品妤酸：為何花錢養我

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

國軍懲罰新規　士兵罰站一天最多2小時

關稅疊加4月講過！議員曝政府缺了這一句

台美關稅20+N%　張善政列3大敗筆批中央像鴕鳥

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

便宜核電必有人付出成本　林子倫：核廢料風險轉嫁下一代不符世代正義

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

民眾黨執行2年條款！　黃國昌：照柯主席當初規劃持續進行

蔡壁如談2年條款籲勇敢承擔　黃國昌報告時竟戴耳機低頭看資料

「王義川麥擱來啊啦」　游顥：趕快跟盧秀燕道歉不要來蹭我

更多熱門

相關新聞

「帝寶」系列南下搏眼球　屏東案年挹注逾40億營收

「帝寶」系列南下搏眼球　屏東案年挹注逾40億營收

甲山林集團近年積極布局南部，2019年首度進軍高雄推出自建案「時尚帝寶」，並開始與高雄在地建商合作，陸續推出多個合作案，去年「橋科大極」更創下4個月賣完500戶的快銷佳績，同時加碼購地規劃總部，到2027年還有約90億元營收可進補，高雄成重兵部署區。

水災、關稅共伴　民進黨823還要向政治前行？

水災、關稅共伴　民進黨823還要向政治前行？

疊加關稅民間無所適從　蔣萬安嗆賴政府講清楚：別擠牙膏

疊加關稅民間無所適從　蔣萬安嗆賴政府講清楚：別擠牙膏

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴卓不懂治國：快求救

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴卓不懂治國：快求救

大罷免失敗後　賴清德會重蹈蔡英文覆轍？

大罷免失敗後　賴清德會重蹈蔡英文覆轍？

關鍵字：

南部勘災林俊憲賴清德

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面