批藍白中共假訊息、政治操作災情　林俊憲：災民清楚誰在幫忙

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

南部接連遭颱風與豪雨重創，災情慘重，總統賴清德也多次南下勘災。民進黨台南立委林俊憲今（10日）強調，萬事莫如救災急，救災最強調速度，也清楚知道南部是支持民進黨最重要的區域，若救災救不好，不僅是賴清德個人民調下滑，民進黨將全黨受傷害；然而，藍白卻將救災當作政治事件操作，甚至中共假訊息也不斷扭曲、攻擊。不過，他相信，災民都清楚是誰在幫忙。

林俊憲今透過自錄影片強調，萬事莫如救災急，救災最強調速度，第一時間應變和應急非常重要，像房子吹壞了怎麼辦？一時間無法修復，他就拆自己的選舉看板帆布，原先想說拆100面，後來發現災情太嚴重，拆了280多面，各界也因此注意到災區需要什麼，陸續送來至少3、4千面帆布等資源。因此，救災需要團隊、應變速度和各界愛心幫忙，救災也是台南目前最重要的工作，總統賴清德也多次南下勘災，統整中央和地方各單位、部會。

林俊憲表示，南部是民進黨最重要的支持區域，目前救災工作已進入最後階段，也就是災後復原重建，像是破損的房子有2、3萬戶怎麼辦？缺料又缺工需要全國工班進駐，「這種事情我們都必須要來做」，大家也清楚，救災如果沒有做好，不只是總統的事，民進黨整黨將受到傷害，因此現在也有很多假新聞攻擊，而藍白將其視為政治事件來操作，甚至中共假訊息也不斷扭曲。

林俊憲認為，藍白很清楚，因為受災地區在南部，若將其視為民進黨執政不利、救災失敗來打擊，那民進黨在南部支持度何止是賴清德個人民調下跌，甚至可以把整個民進黨拖下來，「我們很清楚」，但災民更清楚，是誰不分日夜在幫助大家，讓災區民眾在最短時間感受溫暖，甚至進入從建工作，這不是短期內可完成的。

林俊憲指出，災後重建是條漫漫長路，到目前為止還有1萬多戶要完成，再多人力、物力都需要時間來完成。一步一腳印，民進黨必須全黨投入，自己更是責無旁貸，包括拆帆布、組織後援會志工及聘請重型機械到災區，與災民站在一起來面對天然傷害與挑戰。