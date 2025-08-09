關稅疊加計算民間無所適從　蔣萬安喊話賴政府講清楚：別擠牙膏

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

美國對等關稅在8月7日正式生效，但傳出計算方式是「原有稅率再加對等關稅」的疊加算法，掀起爭議。昨經貿辦說明，4月時就已提到，各國對等關稅是採「產品原有MFN（最惠國待遇）稅率再加上對等關稅稅率」。對此，台北市長蔣萬安9日呼籲，中央政府要精準地告訴產業及民眾，「不要一次次擠牙膏，很被動破碎式地講，讓產業和民眾持續地抓瞎而無所適從」。

蔣萬安說，還是要再次呼籲中央政府，盡早做清楚完整的說明，讓台美關稅談判的過程以及最後關稅談定的整個結果，很精準地告訴所有的產業以及民眾，「不要一次次擠牙膏，很被動破碎式地講，讓產業和民眾持續地抓瞎而無所適從」。

至於如何看待台北市榮登「全球最想長居城市」？蔣萬安說，台北市是一個多元共融的城市，有傳統、也有創新的獨特魅力，未來會持續地來照顧所有台北市民，讓台北持續成為宜居友善的城市，包括生生喝鮮奶的政策，會持續甚至規模擴大。

另外，蔣萬安說，市府也非常努力招商引資，希望讓科技帶入到市政規劃，所以很高興輝達最後選擇落腳台北，也會持續透過大巨蛋的場館帶動演唱會經濟，也正如火如荼進行淡水河道的改造計劃，總總這些台北隊都會持續加倍努力。