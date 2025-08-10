　
社會 社會焦點 保障人權

遭控竊盜被警大退學！女警含冤自戕亡　父母悲憤「求償3元」吞敗

▲台南市警麻豆分局官田分駐所梁姓女警，被發現在官田區運動公園舉槍自戕身亡，事後傳出她因被警大勒令退學而耿耿於懷。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市警麻豆分局官田分駐所梁姓女警舉槍自戕身亡，事後傳出她因被警大勒令退學而耿耿於懷。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／桃園報導　

台南市麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警，去年在官田區運動公園開槍自戕身亡，現場雖未留下遺書，但爆出梁女在警大期間，因被投訴偷竊友人財物，遭警大勒令退學，梁女認為自己非常冤屈，為捍衛清白，自費聘請律師與警大進行訴訟，然而最終結果還沒出來，便舉槍自盡。梁女父母也對警大提告，控訴警大侵害梁女父母的名譽權、其他人格法益及侵害梁女生命權，象徵性求償3元。不過桃園地院認為，警大處分和梁女身亡沒有相當因果關係，判警大免賠。

據了解，梁姓女警在2022年9月考上警察大學國境學系研究所就讀，警大因接到檢舉，認為梁女在校內就讀期間，觸犯校規偷竊他人物品，在2023年12月25日決議將她勒令退學，梁女退學後回原任職單位服務，在2024年3月31日開槍自戕身亡。

梁女父母表示，警大認定梁女偷竊財物，導致大家認為梁女父母教養出竊盜犯，損害他們的名譽，事後警大接受媒體採訪，仍堅稱處分合法，導致社會大眾都認為梁女是小偷，不僅污辱往生者，也讓遺族難堪，對警大就侵害梁女父母的名譽權、侵害父母對梁女思慕之人格法益，及侵害梁女生命權部分，各請求賠償精神撫慰金1元，共求償3元，並要求警大將審判書刊登在校內網站及布告欄3個月。

庭審時，警大表示，他們在梁女遭檢舉竊盜後，即召開訓育委員會，調查後認定梁女有竊盜事實，並勒令退學，梁女不服提出申訴遭駁回，梁女再向內政部提起訴願，但因梁女身亡，所以訴願不受理。但警大在調查、處理程序及決議相關流程，都沒有違法或不當之處，且梁女身亡，和被勒令退學，也沒有相當的因果關係。

法官認為，梁女遭處分後舉槍自戕身亡，固然令人遺憾，然而一般人遭退學處分時，並不會因而自殺，且梁女在案發時已成年，更曾任職警察工作數年，心智應已有相當成熟度、承受度，具有排解內心壓力之能力，而該退學處分經梁女提起訴願仍尚未確定，日後仍有被撤銷的可能，難認一般人處於相同情境下，就一定會選擇自殺，梁女舉槍自殺的舉動，確實違反一般經驗法則，並非警大所能預測，因此梁女的死和遭警大處分，並沒有相當因果關係。

法官指出，當時警大核定的處分未經撤銷，在媒體採訪下，警大宣稱違規懲處案處理過程嚴謹且合法，只是在表達自己的見解立場，並沒有侵害梁女父母對女兒的敬愛追慕之人格法益，判警大免賠，梁女父母敗訴。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

遭控竊盜被警大退學！女警含冤自戕亡　父母悲憤「求償3元」吞敗

