渣警秀肌肉畫面曝！出賣網美女警性愛片...還劈腿騙砲多名女記者

▲台中警分局L姓男警官身材健美，卻偷拍女警性愛影像上網販售 。（圖／翻攝L警IG）

記者陳以昇、劉昌松、白珈陽／連線報導

台中市第二分局33歲L姓男警官在台北任職時，趁和擁有10萬粉絲的網美女警交往期間，偷拍兩人性愛片，分手後竟將影片剪接販賣，估計獲利30多萬元，全案經台北地檢署以3罪起訴男警。經了解，L警不但交往女警時偷拍，還曾在有女友期間隱瞞感情狀況「騙砲」多名女記者，之後請調台中結婚生子後，仍不改色性，傳訊到處「出揪」捻花惹草，種種惡行連其他警察得知都怒批「真不是人」、「枉為人民保母」。

根據起訴內容指出，L姓男警官和女警在2021年3、4月間交往，期間男警偷偷將2人性愛過程拍下，並剪輯成13分46秒片段。先在2024年5月27日，剪輯女警在社群媒體上的影片、照片後，在Telagram群組打廣告，隨後又化名「健身教練阿澤」，表示性愛影片採第三人稱拍攝，以498圖幣（折合台幣約3千元）的價格販賣，共計至少有100人購買，違法獲利30多萬元。

被害女警得知有性愛片外流，隨即報警處理。警方在2024年6月前往L警任職台中第二分局辦公室，查扣多支手機、行動硬碟、遠程無線攝影機等物，男警也被移送北檢偵辦，依無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像3罪起訴。

據悉，警大80期畢業的L姓男警官，長相斯文、談吐風趣幽默，加上長期健身，身材保持相當結實，曾在北市內湖分局、松山分局任職所長。沒想到在警務人員正義象徵及長相斯文外表包裝下，2019年至2020年擔任所長時，多次隱滿自己有女友的狀況下，「騙砲」多名女記者。

男警官後來請調回台中任職，與現任女友登記結婚產下一子，卻不改色性，仍到處傳訊「出揪」捻花惹草，警察同仁得知他種種惡行，痛批「真不是人！」，「枉為人民保母」。任職的台中分局發聲明，自偵查階段起即已列管輔導，並於2024年7月8日起申請育嬰「留職停薪」，期間並未支領薪資。並依規定從嚴予以懲處，相關懲處俟報請警察局核定後實施。對於涉入不法行為，絕不姑息，秉持勿枉勿縱、絕不護短的原則，深入查究到底，以端正警察風紀。