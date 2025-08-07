高雄型男主廚「假殉情真謀殺」害死同志伴侶　判無期徒刑定讞

▲高雄型男主廚下藥謀殺同志情侶，還假裝殉情。遭重判無期徒刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

曾在高雄市區開設無菜單料理餐廳的李姓型男主廚，與林姓男友同居，但2人感情不順發生爭吵，2022年8月間，李男餵食男友過量安眠藥後加以殺害，再從自己的私廚取回木炭，將臥室布置成密室燒炭事件，自己也假裝殉情。檢警調查後查出李男謀殺的真相，將李起訴，最高法院7日將李男判處無期徒刑定讞。

現年35歲的李姓男子，在高雄市新興區的巷弄內開設無菜單料理餐廳，餐廳採用預約制，餐點為中西式融合的創意料理，最有名的招牌菜是紅油炒手。李男的餐廳因餐點美味，再加上裝潢與寵物等等因素，讓餐廳成為網紅爭相預約體驗的餐廳，紅極一時。但2022年8月間，爆發「假殉情、真殺人」案件後，餐廳無預警歇業。

這起案件起因於從事林姓直銷美容講師突然失聯，同事擔心出事報警協尋，警方找上林男與李男同居的高雄市廣州一街租屋處，警方破門而入後，發現李男倒臥在客廳，林男卻躺臥在門縫均以毛巾塞死的臥室中，旁邊則有木炭。2人緊急被送醫急救，李男沒有生命危險，但林男不治身亡。

李男向警方供稱，因2人感情不順，日前大吵過後，林男大罵：「要死一起死，大家都不好過」，所以才會服用安眠藥後在房內燒炭，相約同死。但檢警認為全案疑點重重，抽絲剝繭後，發現是李先餵林服用安眠藥物；而後再騎機車到自己的餐廳廚房中，取回兩包木炭，將房間內布置為燒炭自殺的密室，自己則服用10多顆安眠藥物後，躺臥在客廳中等候救援。檢方認為李男殺人犯行明確，依家暴殺人罪提起公訴。

一二審法院審理後，李男否認殺人，辯稱林男當時因欠下巨額債務經濟壓力大，再加上新冠肺炎確診，早已對人世沒有貪戀，所以2人才相約同死，自己充其量只構成「加工自殺罪」。但法院調查相關疑點，發現林男並未留下遺書，另外手機中與多名友人的對話內容，從未透露尋死的念頭。

此外法院也根據法醫解剖結果，發現林男腹中幾乎沒有食物，顯見其因服用安眠藥到死亡，時間超過20個小時，不合常理。因此法院採信檢方的起訴內容，認定李男「假殉情真殺人」餵食安眠藥殺害同志伴侶後，才故佈疑陣假裝殉情。一二審法院均將李男重判無期徒刑，全案再上訴，最高法院7日駁回上訴，全案定讞。