20歲女騎士上班途中車禍亡！家屬控遊覽車司機倒車「2度輾壓」害命

▲20歲女騎士上班途中身亡，家屬控遊覽車司機倒車「2度輾壓」害命。（圖／翻攝Threads）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市蘆竹區7月30日下午發生一起死亡車禍，一名20歲女騎士騎車上班途中，行經南崁路二段與南青路口時，遭轉彎的遊覽車撞擊，不幸傷重身亡。家屬悲痛發文指出，事故發生後，司機不僅未表達歉意，還在現場倒車，質疑這導致女子遭二次輾壓，引發社會關注。

據了解，事故當天下午約2時36分，女騎士準備前往上班地點，途中與遊覽車禍，當場受困車底，消防人員趕赴現場將人救出，但仍因內臟破裂造成大量出血，經搶救後宣告不治。

死者親屬於社群平台Threads上發文，指控7月31日法醫、檢察官與肇事司機到妹妹家中時，司機當下完全不道歉、也沒有上香，被問及「為什麼要再倒車」的問題時，只說「我不知道為什麼我要倒車」。

▲20歲女騎士上班途中身亡，家屬控遊覽車司機倒車「2度輾壓」害命。（圖／翻攝Threads）



死者親屬痛批，司機一句輕描淡寫的話語，奪走了妹妹不到20歲的生命，且至今司機、遊覽車公司都無人致電，或是到靈堂來致意。

家屬強調，這類大型車輛撞擊後再次輾壓的情況早已不是第一次發生，盼望社會各界、立委們能正視此類悲劇，避免再有家庭因此支離破碎。他們也感謝物流公司協助保存事故影像，並對積極協助分享徵求監視畫面的網友表達感謝。

針對此事，警方目前已依過失致死罪嫌對司機立案偵辦，並將進一步釐清事發經過與車禍主因。法醫與檢察官也已到場勘驗，事故調查結果將作為後續追責依據。