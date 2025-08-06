減重手術釀悲劇！網紅醫10天奪2命　家屬怒控「醫界宋七力」

▲立委柯志恩、陳菁徽舉行「網紅醫減重手術10天2死 主管機關沒人管」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

社群擁有上萬粉絲的網紅減重名醫王銘嶼，近日卻被爆出，在替病患進行「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」一名林姓婦人及許姓小姐，10天內奪走2條人命。國民黨立委柯志恩、陳菁徽陪同家屬召開記者會，痛批王銘嶼的話術宛如「醫界宋七力」，目前已經委請律師提出刑事、民事訴訟，並要求高雄市長陳其邁調查清楚，避免更多無辜民眾受害。

柯志恩先表示，上個禮拜他們在高雄，針對王銘嶼私下對北部一位林小姐，收取超過百萬元費用，匯入至他個人帳戶，且有疑似減重手術前未經詳細身體評估等部分就動刀，導致林小姐術後不幸過世的事件召開記者會，一個禮拜過去了，立院辦公室又接到一例，也是因為讓王銘嶼做減重手術後不幸過世的案件，相隔時間不到十天，同樣有術前疑似未經完整評估就開刀的狀況，短短十天就有兩人，因為被同一個醫生開刀術後死亡，到底出了什麼問題？

受害者家屬表示，他的女兒年僅33歲，他們懷著悲痛心情站出來控訴，無法接受高雄安泰醫院及醫師王銘嶼無明確交代，在女兒病情惡化時，他們多次求救都沒有被重視，術後出現胃痛、冒冷汗四肢冰冷，王銘嶼只開止血藥，直到女兒口吐白沫，眼睛上吊，現場醫護才開始急救，他們要求王銘嶼公開道歉。

受害者家屬提到，這位網紅醫生可以邊開直播邊開刀，這合法嗎？很多年輕人還貸款去做這個手術，這難道不用被管制嗎？6月30日他們入院時，有6個人集體動刀，但他們的同意書居然是醫院已經勾選好，家屬只有簽名，開刀過程倉促離譜。

陳小姐為嫂嫂逝世發聲表示，她嫂嫂7月12日離世，他們的案例與許小姐的一樣，10天內竟然發生2起死亡案例，高雄醫療到底出了什麼問題？陳其邁你有看到嗎？你也曾經是醫師，你也無感嗎？

「這是我們家的悲劇，希望不要發生在其他人身上！」陳小姐悲痛表示，事發至今，王銘嶼與小港安泰醫院對家屬完全「已讀不回」，醫療紀錄、病歷都未完整交付，懇請大家長、當過醫生的陳其邁主持公道，不要再漠視王銘嶼的不法行為。

陳小姐提出訴求，呼籲衛生主管機關立即介入調查，釐清王銘嶼是否違反醫師法、醫療法，並先停權避免更多患者受害；懇請小港安泰醫院出面說明，徹查手術流程是否跳過術前評估、身心諮詢、風險告知等醫療必要程序，並針對術前金流、醫療紀錄缺失徹底追責。

對於家屬說法，陳菁徽表示，從醫療法、醫事法、食藥署相關規定，以及法務部、刑事訴訟法等幾點分析，這是一連串系統失靈造成的悲劇，從醫療監管、刑事責任、醫療專業及倫理，已經到達全面失守的程度。該醫師私下開刀，導致醫療收費與監管機制形同虛設，且該醫師不只是在高雄執業，還設有北部、花東等地通訊群組，群組內並有意見領袖引導成員拒絕配合衛生局調查，衛福部應指導高雄衛生局針對這種妨礙調查的訊息專案追查，若當中有涉及滅證行為都有刑事責任的。

陳菁徽提到，國內減重醫學會已經發出正式聲明，減重手術室安全合法，但一定要經過正常流程，而這次事件一連串過程在正派醫師眼中，沒有一個是在正常範圍內；國際肥胖與代謝性疾病外科聯合會（IFSO）報告也指出，該醫師標榜「獨創」、「無副作用」等噱頭是在1960至1970年被發明的，但該手術最終都被主流醫師拋棄，因為這會引發嚴重併發症。她呼籲，嚴重違反醫學倫理狀態之下，衛福部應立即停職調查，並聯合國稅局、法務部啟動專案調查，保護其他個案及正派醫師聲譽。

綜合家屬所述的部分，柯志恩問，王銘嶼在6/30手術前，同時對六名要開刀的民眾做術前說明，難道這六位病患身體狀況、手術內容、是否具有各類慢性病、術後風險高低，都完全一致？這樣的一概而論式的術前說明是否能讓病患充分了解手術風險？衛生主管機關有確實查明的必要。

另，柯志恩說，家屬提到，許小姐是4月底在蘆洲抽血做的檢驗報告，手術卻是到6月30才動刀，從檢驗到實際動刀，中間相隔了兩個月，期間沒有再做任何評估，這樣的時間間隔是臨床醫療的常態？兩個月的時間不長，但也絕對不短？病患在這期間會不會有身體上的變化，難道醫生不用詳加注意？

柯志恩要求衛生福利部，身為高雄市政府衛生局的業務指導單位，應該要積極介入調查，敦促高雄市衛生局盡快完成完整的調查報告，讓家屬知道這些醫療過程中到底發生甚麼事。再者，就目前手中所掌握的資料看起來，也許蒐集資料、保存證據方面可能會有一些阻礙，也請主管機關跟衛生福利部思考一下，是否有請檢調直接介入保存證據的必要性。



