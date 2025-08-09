求職像逛派對　台南夜間徵才「不打烊」！結合音樂、養生、試吃

▲父親節夜晚，台南就業中心舉辦夜間徵才活動，現場氣氛熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月8日父親節夜晚，台南遠東百貨成功店前門廣場不只是逛街熱點，還成了求職派對現場！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心舉辦的「今晚最爸氣 求職不打烊」夜間徵才活動，別出心裁地把「求職」與「療癒」、「養生」結合。

現場17家優質企業端出339個職缺，月薪3萬元起佔八成以上，並搭配中草藥養生講座、肩頸紓壓體驗、社區美食試吃與現場音樂演出，讓徵才變得溫暖又好玩。

主舞台由「薛僈齡音樂藝術坊」帶來經典台語老歌與民歌組曲，不少中壯年朋友駐足聆聽，邊聽歌邊找工作。一名求職者笑說：「第一次在音樂陪伴下找工作，感覺輕鬆又不緊張！」活動一開始，就吸引大批求職者手持履歷、直接與企業主管面談，不少人現場「秒錄取」。一名中年轉職者說：「原本只是想看看，沒想到馬上安排面試，覺得自己又有舞台了！」

活動同時設有婦女再就業及55Plus就業獎勵措施專區，許多民眾透過現場說明，更清楚瞭解政府資源。中草藥養生講座由陳美芸老師主講，用生活化方式教大家養肝護脾的小撇步，讓參與民眾直呼「受益良多」，有人甚至說回家就要試試看。肩頸紓壓體驗區更是大排長龍，許多人完成集章任務後兌換免費按摩，一位林姓求職者笑說：「今天不只找到新機會，連肩膀都鬆了！」

現場還有滿滿人情味的推廣展示區，復健青年勵進會展出職訓學員皮雕作品，展現巧手技藝；明德社區帶來滷味、銀同社區端出台式小點心，香氣四溢，吸引不少人邊吃邊問：「這是長輩做的？好吃又暖心！」讓社區媽媽與銀髮族展現才華與就業價值。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，未來將持續結合節日與社區力量，打造讓求職者「有感、有效、又有趣」的活動，讓大家在找工作的同時，也感受到被尊重與被照顧的溫暖。