交通部號召13家企業捐款逾5千萬　助821受災戶修繕家園

▲公路局、鐵道局、高速公路局進駐台南災區協助居民修復受損房屋。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

丹娜絲颱風及西南氣流連日強灌超大豪雨，南部多地嚴重淹水，房屋受損，交通部長陳世凱上周捐出一個月所得拋磚引玉，相關事業也響應伸出援手，根據統計，截至今（9）日，13家交通部所屬及轉投資企業捐贈逾5000萬元；公路局、鐵道局、高速公路局投入人力與機具，媒合廠商協助台南821戶受災戶修繕家園。

交通部表示，交通部長陳世凱上周將一個月所得捐至「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，呼籲社會各界響應支援災後重建。截至今日，已有13家企業響應捐款，包括中華航空1,000萬元、高鐵1,000萬元、中華電信1,000萬元、陽明海運1,000萬元、台灣航業500萬元及台灣世曦200萬元等，累計金額達5,350萬元。

救災方面，交通部公路局、鐵道局、高公局也全力動員，200名同仁投入協助，並媒合多家廠商投入重建工作。公路局已媒合297戶，完成84戶災損房屋丈量，並有7戶動工。其中，國全營造與全輝營造為1戶低收入戶辦理拆除作業，東笠營造則負責3戶一般戶拆除作業。

鐵道局南工分局媒合78戶，施工中1件，完成39戶丈量作業。高公局媒合446戶，完成37戶丈量，由威勝營造、義力營造及宏義工程認養7戶低收入戶房屋進行修繕。

陳世凱表示，感謝第一線交通部同仁、所屬事業與民間企業全力投入救災與重建工作，大家不分職務、不論日夜，冒著高溫與不穩定天氣深入災區，展現交通部團隊的行動力與凝聚力，也實踐企業社會責任，將最實質的關懷送到受災鄉親手中，讓社會看見交通部在關鍵時刻的責任與承擔。

陳世凱表示，災後重建是一條漫長的路，交通部將持續動員人力、資源與專業，並與地方政府及民間企業攜手合作，讓受災民眾早日回到安定生活，共同守護家園。