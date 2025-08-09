　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通部號召13家企業捐款逾5千萬　助821受災戶修繕家園

▲▼公路局、鐵道局、高速公路局進駐台南災區協助居民修復受損房屋。（圖／交通部提供）

▲公路局、鐵道局、高速公路局進駐台南災區協助居民修復受損房屋。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

丹娜絲颱風及西南氣流連日強灌超大豪雨，南部多地嚴重淹水，房屋受損，交通部長陳世凱上周捐出一個月所得拋磚引玉，相關事業也響應伸出援手，根據統計，截至今（9）日，13家交通部所屬及轉投資企業捐贈逾5000萬元；公路局、鐵道局、高速公路局投入人力與機具，媒合廠商協助台南821戶受災戶修繕家園。

交通部表示，交通部長陳世凱上周將一個月所得捐至「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，呼籲社會各界響應支援災後重建。截至今日，已有13家企業響應捐款，包括中華航空1,000萬元、高鐵1,000萬元、中華電信1,000萬元、陽明海運1,000萬元、台灣航業500萬元及台灣世曦200萬元等，累計金額達5,350萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

救災方面，交通部公路局、鐵道局、高公局也全力動員，200名同仁投入協助，並媒合多家廠商投入重建工作。公路局已媒合297戶，完成84戶災損房屋丈量，並有7戶動工。其中，國全營造與全輝營造為1戶低收入戶辦理拆除作業，東笠營造則負責3戶一般戶拆除作業。

▲▼公路局、鐵道局、高速公路局進駐台南災區協助居民修復受損房屋。（圖／交通部提供）

▲公路局、鐵道局、高速公路局進駐台南災區協助居民修復受損房屋。（圖／交通部提供）

鐵道局南工分局媒合78戶，施工中1件，完成39戶丈量作業。高公局媒合446戶，完成37戶丈量，由威勝營造、義力營造及宏義工程認養7戶低收入戶房屋進行修繕。

陳世凱表示，感謝第一線交通部同仁、所屬事業與民間企業全力投入救災與重建工作，大家不分職務、不論日夜，冒著高溫與不穩定天氣深入災區，展現交通部團隊的行動力與凝聚力，也實踐企業社會責任，將最實質的關懷送到受災鄉親手中，讓社會看見交通部在關鍵時刻的責任與承擔。

陳世凱表示，災後重建是一條漫長的路，交通部將持續動員人力、資源與專業，並與地方政府及民間企業攜手合作，讓受災民眾早日回到安定生活，共同守護家園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6.2地震後！漁民捕獲「罕見地震魚」
快訊／鄧愷威球速更快了！6局三上三下
快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光
貿易署4月告知關稅疊加　進出口商：直球面對挑戰、找到利基市場
產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應
快訊／無人出局滿壘！　鄧愷威化解危機
救護車被劫走！　鳴笛開上國道
快訊／台中女6樓墜下！倒臥大樓門口慘死　社區急沖水清理血跡
快訊／鄧愷威登板！6上6下飆151公里

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

中橫新白楊至洛韶路面刨鋪施工　8／11～31整點放行

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

東部海域6.2地震後！澎湖漁民捕獲「罕見地震魚」　專家解釋了

交通部號召13家企業捐款逾5千萬　助821受災戶修繕家園

台灣關稅疊加20＋N「轉眼就被害了」　醫怒：難怪不肯說明

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

中橫新白楊至洛韶路面刨鋪施工　8／11～31整點放行

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

東部海域6.2地震後！澎湖漁民捕獲「罕見地震魚」　專家解釋了

交通部號召13家企業捐款逾5千萬　助821受災戶修繕家園

台灣關稅疊加20＋N「轉眼就被害了」　醫怒：難怪不肯說明

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

美關稅疊加「競爭力一次性削弱30%」　他拋2大解方：沒悲觀的本錢

詐騙新招「包裹卡關要付關稅」　中華郵政急喊：別點連結

花蓮中低收老人福音！假牙補助首納固定假牙　最高補助4萬4

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

LIFE經典／TOTO新智慧馬桶　會用手機告訴你「今晚吃點蔬菜湯吧」

妻認愛小王「我們發生關係了」　夫心碎求償80萬元

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首購產品帶頭降價「恐現骨牌效應」

邊境牧羊犬跑別桌撒嬌「中獎客人」超忙　網笑：你幹麻綁別人的狗

深藏基隆廟口巷仔內碳烤三明治！在地老饕才知道的隱藏版早餐

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

不斷更新／鄧愷威主場首秀後援5局無失分！帶勝投資格退場

【驚悚瞬間】新疆網紅吊橋繩索斷裂　遊客墜溪谷致5亡24傷

生活熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸

SOD「台灣專屬女優」被挖是青鳥　本人反擊了

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

專家：楊柳颱風走向決定它的命運

楊柳颱風將入「大垂直風切」區　2下場曝光

沈玉琳罹血癌　三大警訊「有1項」就要注意

醫：血癌非一夕冒出　日常6事可保命

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

更多熱門

相關新聞

台南女東豐路駕車迴轉失控連撞分隔島、石椅與重機所幸人未傷

台南女東豐路駕車迴轉失控連撞分隔島、石椅與重機所幸人未傷

一名40歲女子駕駛自小客車，8日晚間9時許，沿東豐路由西往東行駛時迴轉，不慎先擦撞分隔島，隨後又追撞路旁石椅及停放的一輛重機車，所幸女子並未受傷，經檢測也無酒駕情事，詳細肇事原因仍由市警五分局調查釐清中。

父親節暖心加碼！台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

父親節暖心加碼！台南勞工局星光電影院放映《怪奇家族》

高雄發錢了！山區原住民可領慰助金

高雄發錢了！山區原住民可領慰助金

黃偉哲感謝大洛杉磯台灣會館捐款助台南災後重建

黃偉哲感謝大洛杉磯台灣會館捐款助台南災後重建

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法最高1萬元補助

台南公佈最新災區屋損修繕拆除補助辦法最高1萬元補助

關鍵字：

交通部捐款受災戶修繕豪雨淹水台南陳世凱高公局公路局鐵道局

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

加州驚見野豬「變成霓虹藍」　官員示警

即／共享汽車平台突宣布暫停營運

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

沈玉琳住院後首曝近照！同框女兒慶祝父親節

TEL到台積電「負荊請罪」　1原因也沒用

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面