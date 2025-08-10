被點名接棒立法院副院長　羅明才：不重要！我通常不會去想

▲羅明才今日由新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑陪同掃街。（圖／直播畫面）

記者鄭佩玟／台北報導

第二波共7罷免案將於8月23日投票，新北市長侯友宜今（10日）陪同國民黨立委羅明才到新店建國、仁愛市場掃街反罷免。被問到是接棒立法院副院長熱門人選？羅明才強調，其實最重要是回到初心，「我通常不會去想這個問題，那個都不重要，最重要的是7席立委全數過關。」

侯友宜今日陪同羅明才到新店掃街。侯友宜說，羅明才在大鵬山地區擔任立委已經8屆，對地方貢獻良多，尤其在軌道建設方面，包括安康輕軌、環狀線，甚至正在規劃中的深坑輕軌，都是羅明才竭盡全力爭取而來；當然，不只新店，包括石碇、烏來、深坑等地，都有許多建設是並肩作戰的成果，「這麼好的立委，面對惡罷我們都覺得委屈。感謝基隆市長謝國樑並肩作戰，未來有賴羅明才立委為新北、基隆爭取更多預算，我們一起努力，讓優質立委繼續擔任立委。」

羅明才受訪時則說，今天新店天氣非常好，「藍天再現，守住新店」。許多議員齊聚於此，迎接823光榮戰役，這是全民守護民主的關鍵時刻。中華棒球隊打到九局下半時絕對不能鬆懈，每一球都是關鍵。感謝新北市長侯友宜一起掃街、走入市場，向大家說明823選舉的重要性，呼籲投下不同意票，讓國會監督更有利，也讓新店發展更有利。

至於被點名是接棒副院長熱門人選，羅明才回應，棒球最重要的是看結局，中華隊面臨九局下半，還有十幾天時間要堅守崗位，一時一刻都不能鬆懈，每一票都至關重要。「這不是個人問題，而是新北市發展問題，財劃法通過後，地方還在嗷嗷待哺，等著每年374億預算，希望中央全力支持、協助新北與基隆，把中央預算用來發展地方。」

媒體追問，「所以現在還沒考慮這部分？」羅明才強調，「我通常不會去想這個問題，那個都不重要，最重要的是7席立委全數過關！」